"Нелегко будет". Лукашенко назначил главу МИД вместо умершего Макея

В тот же день Лукашенко назначил новым командующим ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Беларуси Андрея Лукьяновича, который занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации.
"Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было,, как это принято в нашем государстве", – заявил Лукашенко Алейнику и Лукьяновичу.
Он отметил, что накануне обсудил с обоими все нюансы их будущей деятельности на новых постах и в их присутствии подписал указы о назначении.
Алейник поблагодарил Лукашенко за высокое доверие. "Нелегко будет", – цитирует его ответ информагентство.
Алейник родился в 1965 году. Был консулом Беларуси в Гааге, постпредом в ООН, послом при Святом Престоле, послом в Великобритании и Ирландии, представителем при Международной морской организации. В последние годы занимал должности заместителя и первого заместителя министра иностранных дел.
Владеет английским и немецким языками. Женат, имеет двоих сыновей.
О смерти 64-летнего Макея белорусские власти сообщили 26 ноября. Он с 2012 года возглавлял министерство иностранных дел Беларуси.
Белорусский оппозиционер Валерий Ковалевский в начале декабря отмечал, что обстоятельства смерти Макея "остаются неясными", а официальные ведомства Беларуси, включая самого Лукашенко, "странно отреагировали" на нее.