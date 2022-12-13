"Нелегко будет". Лукашенко назначил главу МИД вместо умершего Макея

Алейник за время карьеры был консулом Беларуси в Гааге, постпредом в ООН, послом в Ватикане, послом в Великобритании и Ирландии Фото: МИД Беларуси / Facebook

В тот же день Лукашенко назначил новым командующим ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Беларуси Андрея Лукьяновича, который занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации.

"Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было,, как это принято в нашем государстве", – заявил Лукашенко Алейнику и Лукьяновичу.

Он отметил, что накануне обсудил с обоими все нюансы их будущей деятельности на новых постах и в их присутствии подписал указы о назначении.

Алейник поблагодарил Лукашенко за высокое доверие. "Нелегко будет", – цитирует его ответ информагентство.