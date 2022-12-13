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"Нелегко будет". Лукашенко назначил главу МИД вместо умершего Макея

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Алейник за время карьеры был консулом Беларуси в Гааге, постпредом в ООН, послом в Ватикане, послом в Великобритании и Ирландии
Алейник за время карьеры был консулом Беларуси в Гааге, постпредом в ООН, послом в Ватикане, послом в Великобритании и Ирландии
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря назначил нового главу МИД взамен Владимира Макея, который внезапно умер в конце ноября. Новым министром стал первый замглавы ведомства Сергей Алейник. Об этом сообщается на сайте МИД, подробности приводит госагентство БЕЛТА.

В тот же день Лукашенко назначил новым командующим ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Беларуси Андрея Лукьяновича, который занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации.

"Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было,, как это принято в нашем государстве", – заявил Лукашенко Алейнику и Лукьяновичу. 

Он отметил, что накануне обсудил с обоими все нюансы их будущей деятельности на новых постах и в их присутствии подписал указы о назначении.

Алейник поблагодарил Лукашенко за высокое доверие. "Нелегко будет", – цитирует его ответ информагентство. 

Контекст:

Алейник родился в 1965 году. Был консулом Беларуси в Гааге, постпредом в ООН, послом при Святом Престоле, послом в Великобритании и Ирландии, представителем при Международной морской организации. В последние годы занимал должности заместителя и первого заместителя министра иностранных дел. 

Владеет английским и немецким языками. Женат, имеет двоих сыновей.

О смерти 64-летнего Макея белорусские власти сообщили 26 ноября. Он с 2012 года возглавлял министерство иностранных дел Беларуси.

Белорусский оппозиционер Валерий Ковалевский в начале декабря отмечал, что обстоятельства смерти Макея "остаются неясными", а официальные ведомства Беларуси, включая самого Лукашенко, "странно отреагировали" на нее.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Беларуси, Владимир Макей, назначение, Сергей Алейник
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