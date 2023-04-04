На выборах в Болгарии победили проевропейские партии, но они могут опять не сформировать правительство

Центризбирком Болгарии обработал уже 100% всех бюллетеней. Согласно результатам, порог в 4% преодолели:
Явка на выборах составила 40,63% – из 6,6 млн граждан с правом голоса в выборах участвовали 2,7 млн.
Две силы, занявшее первое и второе места на выборах, являются проевропейскими. Сумма их результатов гарантирует им более 50% депутатов в парламенте, что в теории позволяет создать коалицию. Однако, как отмечает "Русская служба BBC", эта задача сильно осложняется личной неприязнью их лидеров.
Бойко Борисов и его партия ГЕРБ правили 12 лет, до 2021 года, и все эти годы Болгария оставалась самой коррумпированной и самой бедной страной Евросоюза. В этом – суть главной претензии к Борисову лидеров либеральной реформаторской коалиции Кирилла Петкова и Асена Василева ("Продолжаем перемены"), Христо Иванова ("Демократическая Болгария") и других.
Разногласия между ведущими политическими силами касаются именно внутренней политики и вытекающих из нее отношений с Евросоюзом.
Перед выборами лидеры ПП – ДБ отвергали возможность создать коалицию с Борисовым, но после оглашения предварительных результатов Иванов сделал заявление, которое расценивают как намек на готовность попытаться договориться.
"Результат этих выборов подтверждает то, что мы давно знали: наше общество сильно расколото, и это серьезная проблема. Однако это и возможность начать зашивать разрывы в обществе. Потому что демократия – это диалог между теми, у кого есть разногласия. Голос граждан говорит нам, что нам нужно научиться вести этот диалог", – говорил он.
Политологи считают, что альянсу либералов-реформаторов совершенно необходимо отказаться от мысли, что они могут реформировать страну в одиночку, и начать договариваться с ГЕРБ – в противном случае и те и другие продолжат терять голоса в пользу популистов.
Многие болгары опасаются, что ГЕРБ и ПП – ДБ не договорятся и страну снова ждут внеочередные выборы, а до них – назначенное президентом Руменом Радевым временное правительство. Радева считают антиевропейским и в какой-то мере пророссийским политиком. Он, в частности, выступает против оказания военной помощи Украине. Но в парламентской республике президент Радев может влиять на политику правительства лишь косвенно.
Это уже пятые парламентские выборы в Болгарии за последние два года. Как отмечает Reuters, затянувшийся политический тупик в Болгарии, вызванный в основном личной неприязнью между лидерами двух основных блоков, уже вынудил страну отложить установленную дату перехода на евро, и ей еще предстоит утвердить законопроект о бюджете на 2023 год.
Политическая неопределенность также помешала Болгарии использовать средства ЕС для восстановления после пандемии.