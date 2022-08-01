Президент Болгарии распустил парламент и назначил внеочередные выборы. Четвертые за два года

Новые парламентские выборы Радев назначил на 2 октября.
Этим же указом он назначил временный состав правительства, которое будет работать до выборов и назначения нового кабинета министров.
И.о. премьер-министра, согласно указу, будет Галаб Донев, который в 2014–2016 годах был заместителем министра труда и социальной политики, позже занимал должность и.о. главы этого ведомства, а с 2017-го был секретарем Радева по социальной политике и здравоохранению.
Временное правительство приступит к исполнению обязанностей 2 августа.
Парламентские выборы, которые Радев назначил на 2 октября, станут четвертыми менее чем за два года, пишет Reuters. В июне после объявления вотума недоверия было распущено правительство, которое возглавлял Кирилл Петков. Его Reuters называет премьером-реформатором.
Петков после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержал санкции Евросоюза против РФ и пообещал украинским Вооруженным силам техническую помощь. Также его правительство приняло решение о высылке 70 российских дипломатов, а Петков отказался платить за российский газ в рублях, после чего страна осталась без поставок и заявила, что никогда больше не будет вести переговоры с "Газпромом".
Кроме того, в июне партия телеведущего и певца Слави Трифонова "Есть такой народ" вышла из коалиции, после этого, как сообщает news.bg, в парламенте Болгарии были провалены три попытки сформировать новую коалицию, последняя – в конце июля.
Петков в интервью, опубликованном 26 июля, обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Он заявил, что "коррупция и российское влияние в Болгарии – это одно и то же". По его словам, коррупция является "лучшим инструментом внешней политики" РФ на Балканах.
Сейчас, как пишет Reuters, опросы показывают рост популярности в том числе пророссийских партий в Болгарии.