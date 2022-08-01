Президент Болгарии распустил парламент и назначил внеочередные выборы. Четвертые за два года

Новые парламентские выборы Радев назначил на 2 октября.

Этим же указом он назначил временный состав правительства, которое будет работать до выборов и назначения нового кабинета министров.

И.о. премьер-министра, согласно указу, будет Галаб Донев, который в 2014–2016 годах был заместителем министра труда и социальной политики, позже занимал должность и.о. главы этого ведомства, а с 2017-го был секретарем Радева по социальной политике и здравоохранению.

Временное правительство приступит к исполнению обязанностей 2 августа.