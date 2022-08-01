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Президент Болгарии распустил парламент и назначил внеочередные выборы. Четвертые за два года

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Радев распустил парламент на фоне политического кризиса
Радев распустил парламент на фоне политического кризиса
Фото: ЕРА

Президент Болгарии Румен Радев 1 августа подписал указ о роспуске парламента 47-го созыва и назначении новых выборов. Об этом проинформировала его пресс-служба.

Новые парламентские выборы Радев назначил на 2 октября. 

Этим же указом он назначил временный состав правительства, которое будет работать до выборов и назначения нового кабинета министров.

И.о. премьер-министра, согласно указу, будет Галаб Донев, который в 2014–2016 годах был заместителем министра труда и социальной политики, позже занимал должность и.о. главы этого ведомства, а с 2017-го был секретарем Радева по социальной политике и здравоохранению. 

Временное правительство приступит к исполнению обязанностей 2 августа.

Контекст:

Парламентские выборы, которые Радев назначил на 2 октября, станут четвертыми менее чем за два года, пишет Reuters. В июне после объявления вотума недоверия было распущено правительство, которое возглавлял Кирилл Петков. Его Reuters называет премьером-реформатором. 

Петков после начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержал санкции Евросоюза против РФ и пообещал украинским Вооруженным силам техническую помощь. Также его правительство приняло решение о высылке 70 российских дипломатов, а Петков отказался платить за российский газ в рублях, после чего страна осталась без поставок и заявила, что никогда больше не будет вести переговоры с "Газпромом". 

Кроме того, в июне партия телеведущего и певца Слави Трифонова "Есть такой народ" вышла из коалиции, после этого, как сообщает news.bg, в парламенте Болгарии были провалены три попытки сформировать новую коалицию, последняя – в конце июля.

Петков в интервью, опубликованном 26 июля, обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Он заявил, что "коррупция и российское влияние в Болгарии – это одно и то же". По его словам, коррупция является "лучшим инструментом внешней политики" РФ на Балканах.

Сейчас, как пишет Reuters, опросы показывают рост популярности в том числе пророссийских партий в Болгарии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, выборы, Болгария, переговоры, парламент, Румен Радев, премьер-министр, российский газ, Кирил Петков
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