В Болгарии на складе боеприпасов произошел взрыв

Место происшествия было обследовано беспилотником, территория будет закрыта в течение 72 часов. Заместитель городского головы Карнобата Стефка Иванова сообщила, что ни человеческих жертв, ни угрозы населению нет.

По словам владельца склада Эмилиана Гебрева, там хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не были оплачены. Он подчеркнул, что "ни о какой человеческой ошибке речь не идет, потому что человеческой ошибки нет".

"В четыре утра раздался взрыв, а затем загорелся склад. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это, в принципе, боеприпасы, какие уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там", – рассказал он.