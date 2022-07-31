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В Болгарии на складе боеприпасов произошел взрыв

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Взрыв на складе случился рано утром 31 июля (фото иллюстративное)
Взрыв на складе случился рано утром 31 июля (фото иллюстративное)
Фото: depositphotos.com

Рано утром 31 июля на складе боеприпасов компании ЭМКО под болгарским городом Карнобатом произошел взрыв. Об этом сообщает BNR.

Место происшествия было обследовано беспилотником, территория будет закрыта в течение 72 часов. Заместитель городского головы Карнобата Стефка Иванова сообщила, что ни человеческих жертв, ни угрозы населению нет.

По словам владельца склада Эмилиана Гебрева, там хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не были оплачены. Он подчеркнул, что "ни о какой человеческой ошибке речь не идет, потому что человеческой ошибки нет".

"В четыре утра раздался взрыв, а затем загорелся склад. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это, в принципе, боеприпасы, какие уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там", – рассказал он.

Контекст:

В 2014 году склады с боеприпасами, принадлежащими компании Гебрева, уже взрывались. В частности, один из таких складов был подорван в чешской деревни Врбетице, в нем хранилось 58 тонн боеприпасов. Второй взрыв случился в том же году, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к этим взрывам россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Журналисты-расследователи писали, что к взрыву в Чехии также причастны и другие сотрудники секретного подразделения ГРУ России, где служили Боширов и Петров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, Болгария, боеприпасы, Эмилиан Гебрев
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