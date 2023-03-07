Болгария за последние два года передала Украине оружия на миллиарды долларов – СМИ

По данным СМИ, только в 2022-м Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму минимум $1 млрд Фото: depositphotos.com

Журналисты получили ответ на запрос от министерства экономики Болгарии, которое заявило, что страна в период с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года не заключала внешнеторговых соглашений с украинскими компаниями и государственными учреждениями и, соответственно, за этот период разрешения на экспорт не выдавались.

Однако, по словам источников издания, только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму минимум $1 млрд. Причем Euractiv заявляет, что косвенные продажи оружия начались еще до полномасштабного российского вторжения.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Болгарии, экс-председатель наблюдательного совета Агентства связи и информации НАТО Велизарь Шаламанов заявил журналистам, что болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским компаниям, потому что есть практика, когда это происходит через иностранные программы.

"Есть программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Именно поэтому его покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, и, как мы все знаем, она в основном организована через Польшу и является обязанностью тех компаний, которые покупают [вооружение] на болгарском рынке", – пояснил Шаламанов.

Сотрудники крупных государственных оружейных заводов в Сопоте, Карлово и Казанлике сообщили изданию о 100-процентном росте продаж. Александр Михайлов, бывший исполнительный директор государственной компании Kintex, через которую проходит экспорт оружия из страны, подтвердил рекордный болгарский экспорт.