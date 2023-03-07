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Болгария за последние два года передала Украине оружия на миллиарды долларов – СМИ

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По данным СМИ, только в 2022-м Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму минимум $1 млрд
По данным СМИ, только в 2022-м Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму минимум $1 млрд
Фото: depositphotos.com

За последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной. Об этом говорится в расследовании Euractiv от 6 марта.

Журналисты получили ответ на запрос от министерства экономики Болгарии, которое заявило, что страна в период с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года не заключала внешнеторговых соглашений с украинскими компаниями и государственными учреждениями и, соответственно, за этот период разрешения на экспорт не выдавались.

Однако, по словам источников издания, только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму минимум $1 млрд. Причем Euractiv заявляет, что косвенные продажи оружия начались еще до полномасштабного российского вторжения.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Болгарии, экс-председатель наблюдательного совета Агентства связи и информации НАТО Велизарь Шаламанов заявил журналистам, что болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским компаниям, потому что есть практика, когда это происходит через иностранные программы.

"Есть программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Именно поэтому его покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, и, как мы все знаем, она в основном организована через Польшу и является обязанностью тех компаний, которые покупают [вооружение] на болгарском рынке", – пояснил Шаламанов.

Сотрудники крупных государственных оружейных заводов в Сопоте, Карлово и Казанлике сообщили изданию о 100-процентном росте продаж. Александр Михайлов, бывший исполнительный директор государственной компании Kintex, через которую проходит экспорт оружия из страны, подтвердил рекордный болгарский экспорт.

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Первое решение об отправке вооружения парламент страны принял только 3 ноября 2022 года.

9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

Однако 20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, Великобритания, Болгария, война, вооружение, боеприпасы, война России против Украины
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