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Болгария и Сербия начали строить газопровод для ослабления зависимости от российского газа

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Президенты Болгарии (слева) и Сербии заложили первый камень в строительство нового газопровода
Президенты Болгарии (слева) и Сербии заложили первый камень в строительство нового газопровода
Фото: EPA

Президент Болгарии Румен Радев и президент Сербии Александр Вучич 1 февраля приняли участие в церемонии начала строительства газопровода, который поможет ослабить зависимость региона от поставок из России, ставших ненадежными на фоне войны РФ против Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Первый камень был заложен в болгарском городе Костинброд. Там будет построен один конец 170-километровой ветки, 109 километров которой пройдут через Сербию.

Через газопровод, обладающий пропускной способностью 1,8 млрд кубометров газа в год, будет идти газ из Азербайджана поступать в Западную Европу. Кроме того, Сербия сможет получать сжиженный природный газ из портов в Греции.

Проект стоимостью €85,5 млн получит €25 млн от Европейского инвестиционного банка, а также € 49,6 млн в виде софинансирования со стороны Европейского союза. Сербия предоставит остальное финансирование, необходимое для завершения строительства трубопровода.

Новый газопровод является частью широкой инициативы ЕС под названием "Южный газовый коридор", целью которой является снижение зависимости Европы от российского газа. Основным источником снабжения станет газовое месторождение Шах-Дениз, расположенное в Каспийском море на территории Азербайджана.

Контекст:

Болгария и Сербия еще до вторжения РФ в Украину пытались избавиться от зависимости от поставок из России, напоминает "Радио Свобода". В 2009 году две страны уже пострадали от спора между Россией и Украиной относительно цен на газ, который привел к сокращению поставок. После этого София установила связь с Грецией, чтобы принимать газ из Азербайджана.

Теги: Россия, газ, Болгария, Сербия, строительство, газопровод, Александр Вучич, Румен Радев
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