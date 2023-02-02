Болгария и Сербия начали строить газопровод для ослабления зависимости от российского газа

Первый камень был заложен в болгарском городе Костинброд. Там будет построен один конец 170-километровой ветки, 109 километров которой пройдут через Сербию.

Через газопровод, обладающий пропускной способностью 1,8 млрд кубометров газа в год, будет идти газ из Азербайджана поступать в Западную Европу. Кроме того, Сербия сможет получать сжиженный природный газ из портов в Греции.

Проект стоимостью €85,5 млн получит €25 млн от Европейского инвестиционного банка, а также € 49,6 млн в виде софинансирования со стороны Европейского союза. Сербия предоставит остальное финансирование, необходимое для завершения строительства трубопровода.

Новый газопровод является частью широкой инициативы ЕС под названием "Южный газовый коридор", целью которой является снижение зависимости Европы от российского газа. Основным источником снабжения станет газовое месторождение Шах-Дениз, расположенное в Каспийском море на территории Азербайджана.