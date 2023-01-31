Возобновляемые источники энергии впервые опередили газ в производстве электроэнергии в ЕС

По его данным, возобновляемые источники выработали 22% электроэнергии в ЕС в 2022 году, тогда как ископаемый газ – 20%, а уголь – 16%.

Солнечная генерация выросла на рекордные 39 тераватт-часов в 2022 году, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

По словам руководителя отдела анализа данных Ember Дэйва Джонса, Европа избежала худшего сценария энергетического кризиса. Потрясения 2022 года вызвали лишь незначительные колебания в угольной энергетике и огромную волну поддержки возобновляемых источников энергии.

"Любые опасения по поводу возвращения угля теперь мертвы. Европейские страны не только по-прежнему привержены поэтапному отказу от угля, но и стремятся постепенно отказаться от газа. Европа стремительно движется к чистой электрифицированной экономике, и в 2023 году это проявится в полной мере", – заявил он.