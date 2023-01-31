Возобновляемые источники энергии впервые опередили газ в производстве электроэнергии в ЕС

По его данным, возобновляемые источники выработали 22% электроэнергии в ЕС в 2022 году, тогда как ископаемый газ – 20%, а уголь – 16%.
Солнечная генерация выросла на рекордные 39 тераватт-часов в 2022 году, что на 24% больше, чем в предыдущем году.
По словам руководителя отдела анализа данных Ember Дэйва Джонса, Европа избежала худшего сценария энергетического кризиса. Потрясения 2022 года вызвали лишь незначительные колебания в угольной энергетике и огромную волну поддержки возобновляемых источников энергии.
"Любые опасения по поводу возвращения угля теперь мертвы. Европейские страны не только по-прежнему привержены поэтапному отказу от угля, но и стремятся постепенно отказаться от газа. Европа стремительно движется к чистой электрифицированной экономике, и в 2023 году это проявится в полной мере", – заявил он.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, – до €64,22 за мегаватт-час ($670,72 за 1 тыс. м³).
13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС сократил поставки газа из России на 80%.