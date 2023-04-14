СМИ рассказали об особенностях МиГ-29, которые Польша 20 лет назад купила у ФРГ за €1 и теперь передает Украине

МиГ-29 несколько раз дорабатывали в Германии, но у немецких летчиков самолеты вызывали "фрустрацию", пишет СМИ Фото: ЕРА (архив)

Тогда "в наследство" передали 29 самолетов, из которых 24 решили оставить в строю. Истребители до 1991 года базировались на аэродроме в городе Прешен, недалеко от Польши, потом их транспортировали на склад истребительного полка Jagdgeschwader 73 в городе Лааге.

"На тот момент советский МиГ-29 еще вызвал на Западе эффект новизны и впечатление о его "высокотехнологичности" (но это все лишь из-за нехватки объективных данных по советским разработкам того времени). Поэтому, например, для пилотирования МиГ-29 люфтваффе выбирало лучших летчиков", – говорится в статье.

Defence Express рассказывает, что в 1993–1994 годах немецкая компания Daimler-Benz Aerospace AG вместе с российским концерном МиГ создали совместное предприятие MiG Aircraft Product Support GmbH (MAPS), в котором немецкой фирме принадлежал 51% акций.

MAPS неоднократно дорабатывал советские МиГ: на самолеты поставили аппаратуру спутниковой навигации, системы распознавания "свой-чужой" западного образца, радиотехническую аппаратуру стандарта TACAN; в 1998 году появились доработки, которые позволили вешать под крылья подвесные топливные баки емкостью по 550 литров, а межремонтный ресурс двигателей был увеличен от 900 часов до 1200 часов.

После таких доработок самолеты получили маркировку MiG-29G и MiG-29TG и "с формальной точки зрения выходит, что в переданных Польше истребителях формально есть доля немецких технологий, а значит, формальный повод для экспортного контроля от Берлина", пишет портал.

Люфтваффе несколько раз пыталось поставить их на боевое дежурство "как по стандартам НАТО", но попытки были безуспешными, а у немецких летчиков самолеты "вызывали фрустрацию", потому что "на таком самолете пилот – это скорее "приставка" к кнопке пуска ракет, не имеющая необходимой свободы действий", говорится в публикации Defence Express.

Согласно статье, был также ряд технических причин, из-за которых самолеты не смогли стать на дежурство в Германии:

на них в принципе невозможно было организовать автоматическую передачу данных с самолетов AWACS;

уровень ситуационной осведомленности, которую давала бортовая аппаратура "немецких" MiG-29T "все равно оставлял желать лучшего", потому летчик мог действовать разве что по наводкам по командам от наземных диспетчеров.

"Окончательную судьбу "немецких" МиГ-29 определила история, когда НАТО хотел привлечь эти самолеты к задачам в рамках операции против Югославии в 1999 году, но не смог. Потому что из-за своей неспособности принимать данные от самолетов AWACS в автоматическом режиме эти истребители скорее бы мешали, а не укрепляли боевые порядки НАТО. И фактор возможности "дружеского огня" тоже никто не исключал, потому что сербы тоже пытались применять свои МиГ-29. Именно поэтому Германия в 2003–2004 годах так щедро отдала свои МиГ-29 полякам, всего за €1. Потому что именно так немецкие ВВС оценивали реальную боевую ценность этих самолетов. Тем более уже на тот момент всем на Западе стало очевидно технологическое преимущество F-16", – резюмировал портал.

При этом сайт подчеркивает, что в любом случае Украина благодарна Польше и за уже переданные самолеты, и за анонсированные, так как для страны важен сам факт официального предоставления членами НАТО боевых самолетов.

13 апреля Польша направила Германии запрос о передаче Украине МиГ, которые Берлин получил "в наследство" от ГДР. Правительство Германии разрешило передачу истребителей, пишет dpa, ссылаясь на министра обороны страны Борис Писториуса. Он подчеркнул, что о самолетах западного образца речь пока не идет – "речь о МиГ, потому что они могут быть развернуты украинскими силами немедленно, потому что они известны, потому что они могут летать немедленно, потому что и техническое обслуживание, и ремонт, и обслуживание легко возможны и без переходного периода".