Моравецкий считает, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет

Моравецкий: Мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину Фото: ЕРА

Во время интервью NBC News, которое вышло в эфир 13 апреля, Моравецкий утвердительно ответил на вопрос ведущей о том, может ли российско-украинская война длиться еще несколько лет.

"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава правительства Польши.

При этом он подчеркнул, что точно спрогнозировать сроки окончания войны невозможно.

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – отметил Моравецкий.

Он также добавил, что, несмотря на утечку секретных документов Пентагона, продолжает доверять американским спецслужбам и поддерживает контакты с их представителями.