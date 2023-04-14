Моравецкий считает, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет

Во время интервью NBC News, которое вышло в эфир 13 апреля, Моравецкий утвердительно ответил на вопрос ведущей о том, может ли российско-украинская война длиться еще несколько лет.
"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава правительства Польши.
При этом он подчеркнул, что точно спрогнозировать сроки окончания войны невозможно.
"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – отметил Моравецкий.
Он также добавил, что, несмотря на утечку секретных документов Пентагона, продолжает доверять американским спецслужбам и поддерживает контакты с их представителями.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.