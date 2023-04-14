Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Путин хочет втягнуть НАТО в войну. Для этого нужно вовлечь Беларусь в конфликт, а оттуда нанести удар по Польше

"Что бы я делал на его месте, чтобы выйти из этой ситуации? Я понимаю, что, по большому счету, моя задача – продать картинку какую-то, которую может съесть мой собственный электорат. Значит, мне тогда нужно воевать с самым страшным врагом. Потому что проиграть каким-то "укрофашистам" – это западло, а проиграть великому, страшному, агрессивному НАТО – это "весь мир с нами воевал, а мы проиграли, не смогли", – предположил эксперт.
Путин считает, что вовлечение НАТО в конфликт поможет очень быстро заключить мирный договор "за счет интересов Украины", убежден Тамар.
"Но это было бы возможно 13–14 месяцев назад. А после Бучи, Херсона, Харькова это уже невозможно. Потому что, с одной стороны, Запад увидел лицо путинского режима. Не просто увидел лицо, а просто ткнулся в это во все. А с другой стороны, ваше государство за это время пережило очень большую трансформацию. Вы, вольно или невольно, превратились в могучую военную державу. Я не знаю, понимаете вы это или нет... У вас другие проблемы в обществе, которые вам еще предстоит решать, но так сложились обстоятельства, что вы себе на поле боя добыли этот статус. И вам осталось лишь трансформировать эти достижения. Во-первых, их укрепить, расширить, а дальше трансформировать в политические достижения", – сказал аналитик.
При этом, считает он, в Кремле еще не осознали, какую трансформацию пережила Украина за последний год, не приняли тот факт, что она стала великой военной державой, поэтому и звучат заявления про "можем повторить" и "мы еще не начинали".
Для того, чтобы вовлечь НАТО в конфликт, Россия должна нанести удар по одному из членов Альянса, продолжил Тамар.
"Как можно [втягнуть НАТО в войну]? Нужно вовлечь Беларусь в конфликт и с территории Беларуси нанести удар по Польше. Так что Беларусь сейчас является той картой, которую может попробовать разыграть Путин для того, чтобы выйти из этой ситуации", – предположил эксперт.
По его мнению, в таком случае ему легко будет объяснить поражение своему электорату, и электорат это примет.
"Поражение в бою с НАТО – да. Поражение в бою с Украиной – никогда. Ну что такое "одна сторона проиграла другой войну"? Так бывает. Они же в течение 10 лет убеждали свой собственный народ, что вы – недогосударство, недонация, что вы посмешище... То есть они фактически стали заложниками своей риторики. И поэтому они не могут вам проиграть. А проиграть НАТО – это другой вопрос", – сказал Тамар.
Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью
Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе поставляют тяжелое вооружение и боеприпасы, но исключают свое прямое участие в войне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно". Отдельные члены Альянса (например, США) в течение последнего года тоже делали заявления, что готовы оказывать помощь Украине, но не намерены направлять в Украину свои войска.
При этом российские пропагандисты, в частности Владимир Соловьев, рассказывает своим зрителям, что Россия "де-факто воюет со всем НАТО". Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров так прокомментировал подобные заявления: "Пропагандонам надо как-то оправдывать позор и всю военную немощь России, которая очевидна для всего мира. Отсюда и возник миф о "войне с НАТО". Но теперь-то понятно, что если бы Россия действительно схватилась с НАТО, то от нее мгновенно не осталось бы и мокрого места".