Россия проиграла энергетическую войну против Украины и мира – Госдепартамент США

“На этом этапе понятно, что попытка России использовать свои энергетические ресурсы как оружие против Европы, Украины и мира провалилась. Это заметно в резком сокращении европейского потребления российского газа. Это заметно в успешном введении ограничения цен странами G7 на сырую нефть и нефтепродукты и в том, как это повлияло на доходы России", – сказал он.

Представитель Госдепартамента отметил, что европейским странам удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей и переориентироваться на "надежных глобальных партнеров, в частности США, а также критически важных партнеров, как-то в Северной Африке, в Каспийском регионе и других местах".

"Поэтому я считаю, что этот этап энергетической войны для России закончился. [...] Использование Россией своих ресурсов в виде оружия, по иронии судьбы, ускорило инвестиции в Европу в возобновляемые источники энергии и помогло продвинуться дальше в нашей общей преданности климатическим целям", – подчеркнул Пайетт.

Отдельно он охарактеризовал ситуацию в украинской энергетике.

"Мы должны признать, что сегодня украинская энергетическая сеть разрушена примерно на 40%. [...] Я был глубоко поражен тем, что даже при всех этих сбоях украинское правительство, украинские энергетические компании так четко привержены построению будущей энергетической системы, которая отвечает высшим европейским стандартам устойчивости, согласуется с европейскими стандартами регулирования и внедрения и обеспечивает мощность, которая понадобится Украине для поддержки процесса реконструкции”, – объяснил Пайетт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)