Россия проиграла энергетическую войну против Украины и мира – Госдепартамент США

“На этом этапе понятно, что попытка России использовать свои энергетические ресурсы как оружие против Европы, Украины и мира провалилась. Это заметно в резком сокращении европейского потребления российского газа. Это заметно в успешном введении ограничения цен странами G7 на сырую нефть и нефтепродукты и в том, как это повлияло на доходы России", – сказал он.
Представитель Госдепартамента отметил, что европейским странам удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей и переориентироваться на "надежных глобальных партнеров, в частности США, а также критически важных партнеров, как-то в Северной Африке, в Каспийском регионе и других местах".
"Поэтому я считаю, что этот этап энергетической войны для России закончился. [...] Использование Россией своих ресурсов в виде оружия, по иронии судьбы, ускорило инвестиции в Европу в возобновляемые источники энергии и помогло продвинуться дальше в нашей общей преданности климатическим целям", – подчеркнул Пайетт.
Отдельно он охарактеризовал ситуацию в украинской энергетике.
"Мы должны признать, что сегодня украинская энергетическая сеть разрушена примерно на 40%. [...] Я был глубоко поражен тем, что даже при всех этих сбоях украинское правительство, украинские энергетические компании так четко привержены построению будущей энергетической системы, которая отвечает высшим европейским стандартам устойчивости, согласуется с европейскими стандартами регулирования и внедрения и обеспечивает мощность, которая понадобится Украине для поддержки процесса реконструкции”, – объяснил Пайетт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.
По состоянию на 12 апреля Украина экспортирует электроэнергию в Молдову и Польшу, отмечала компания "Укрэнерго".