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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия проиграла энергетическую войну против Украины и мира – Госдепартамент США

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Пайетт считает, что для РФ закончился этап энергетической войны
Пайетт считает, что для РФ закончился этап энергетической войны
Фото: Assistant Secretary Geoffrey Pyatt / Twitter

Россия не достигла успеха в использовании энергетики в качестве оружия против Украины и Запада, заявил на брифинге 11 апреля помощник государственного секретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт. Стенограмму опубликовал сайт Госдепартамента.

“На этом этапе понятно, что попытка России использовать свои энергетические ресурсы как оружие против Европы, Украины и мира провалилась. Это заметно в резком сокращении европейского потребления российского газа. Это заметно в успешном введении ограничения цен странами G7 на сырую нефть и нефтепродукты и в том, как это повлияло на доходы России", – сказал он.

Представитель Госдепартамента отметил, что европейским странам удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей и переориентироваться на "надежных глобальных партнеров, в частности США, а также критически важных партнеров, как-то в Северной Африке, в Каспийском регионе и других местах".

"Поэтому я считаю, что этот этап энергетической войны для России закончился. [...] Использование Россией своих ресурсов в виде оружия, по иронии судьбы, ускорило инвестиции в Европу в возобновляемые источники энергии и помогло продвинуться дальше в нашей общей преданности климатическим целям", – подчеркнул Пайетт.

Отдельно он охарактеризовал ситуацию в украинской энергетике.

"Мы должны признать, что сегодня украинская энергетическая сеть разрушена примерно на 40%. [...] Я был глубоко поражен тем, что даже при всех этих сбоях украинское правительство, украинские энергетические компании так четко привержены построению будущей энергетической системы, которая отвечает высшим европейским стандартам устойчивости, согласуется с европейскими стандартами регулирования и внедрения и обеспечивает мощность, которая понадобится Украине для поддержки процесса реконструкции”, – объяснил Пайетт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.

По состоянию на 12 апреля Украина экспортирует электроэнергию в Молдову и Польшу, отмечала компания "Укрэнерго".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, оружие, Джеффри Пайетт, война, энергетика, Госдепартамент США, электроэнергия, Европа, война России против Украины, нефтепродукты, брифинг, энергосистема, энергия
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