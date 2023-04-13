"Ждем МиГ-29 от Польши". Шмыгаль и Моравецкий встретились в Вашингтоне

"В Вашингтоне провели встречу с другом Украины Моравецким. Поблагодарил лично премьера и весь польский народ за поддержку, которую Польша инициирует для победы Украины. Формируем "коалицию истребителей". Ждем МиГ-29 от Польши", – написал Шмыгаль.
У Вашингтоні провели зустріч з другом України @MorawieckiM. Подякував особисто Прем'єру та всьому польському народу за підтримку, що Польша ініціює для перемоги України. Формуємо "коаліцію винищувачів". Чекаємо на МІГ-29 від Польщі. pic.twitter.com/Xwgnn7K572— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 13, 2023
Сегодня во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29.
По его словам, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" Польше поставят F-35. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.
Сегодня издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии разрешило Польше поставить Украине МиГ-29.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.