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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ждем МиГ-29 от Польши". Шмыгаль и Моравецкий встретились в Вашингтоне

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Шмыгаль: Формируем "коалицию истребителей"
Шмыгаль: Формируем "коалицию истребителей"
Фото: Denys Shmyhal / Twitter

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 апреля встретился в Вашингтоне (США) со своим польским коллегой Матеушом Моравецким. Об этом Шмыгаль сообщил в Twitter.

"В Вашингтоне провели встречу с другом Украины Моравецким. Поблагодарил лично премьера и весь польский народ за поддержку, которую Польша инициирует для победы Украины. Формируем "коалицию истребителей". Ждем МиГ-29 от Польши", – написал Шмыгаль.

Сегодня во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29.

По его словам, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" Польше поставят F-35. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.

Сегодня издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии разрешило Польше поставить Украине МиГ-29.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители.

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

Теги: Германия, Украина, Польша, военные, авиация, Вашингтон, вооружение, истребители, самолеты, ВСУ, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль
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