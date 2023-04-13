"Ждем МиГ-29 от Польши". Шмыгаль и Моравецкий встретились в Вашингтоне

"В Вашингтоне провели встречу с другом Украины Моравецким. Поблагодарил лично премьера и весь польский народ за поддержку, которую Польша инициирует для победы Украины. Формируем "коалицию истребителей". Ждем МиГ-29 от Польши", – написал Шмыгаль.

У Вашингтоні провели зустріч з другом України @MorawieckiM. Подякував особисто Прем'єру та всьому польському народу за підтримку, що Польша ініціює для перемоги України. Формуємо "коаліцію винищувачів". Чекаємо на МІГ-29 від Польщі. pic.twitter.com/Xwgnn7K572 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 13, 2023

Сегодня во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29.

По его словам, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" Польше поставят F-35. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.

Сегодня издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии разрешило Польше поставить Украине МиГ-29.