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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы уговаривали американцев". Моравецкий заявил, что США готовят дополнительные поставки вооружения в Украину

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В общей сложности США с момента прихода к власти администрации Джо Байдена выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $35,8 млрд
В общей сложности США с момента прихода к власти администрации Джо Байдена выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $35,8 млрд
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты готовят дополнительные поставки вооружения в Украину. Об этом 12 апреля в ходе пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Укринформ".

“Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley и танках Abrams. Это уже вопрос для американцев”, – сказал Моравецкий.

Он отметил, что от оружия США во многом зависит дальнейшее развитие боевых действий в Украине.

"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали [Украине], поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", – подчеркнул премьер-министр Польши.

По его словам, польская сторона сделала то, что от нее зависело, чтобы оказать военную помощь Украине. Также он уточнил, что часть оружия Украина у Польши покупает, в том числе на средства международных институтов, таких как ЕС.

"Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия", – резюмировал Моравецкий.

Контекст:

В общей сложности Соединенные Штаты с момента прихода к власти администрации Джо Байдена выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.

В новый пакет оборонной помощи Украине на $2,6 млрд, о котором стало известно 4 апреля этого года, вошла помощь на $500 млн по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона и на $2,1 млрд – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В новый пакет, в частности, входят боеприпасы, в том числе для систем ПВО Patriot и NASAMS, для HIMARS, а также ракеты с оптическим наведением (TOW).

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: США, Украина, Польша, оружие, вооружение, помощь, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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