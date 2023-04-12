"Мы уговаривали американцев". Моравецкий заявил, что США готовят дополнительные поставки вооружения в Украину

В общей сложности США с момента прихода к власти администрации Джо Байдена выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $35,8 млрд Фото: ЕРА

“Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley и танках Abrams. Это уже вопрос для американцев”, – сказал Моравецкий.

Он отметил, что от оружия США во многом зависит дальнейшее развитие боевых действий в Украине.

"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали [Украине], поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", – подчеркнул премьер-министр Польши.

По его словам, польская сторона сделала то, что от нее зависело, чтобы оказать военную помощь Украине. Также он уточнил, что часть оружия Украина у Польши покупает, в том числе на средства международных институтов, таких как ЕС.

"Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия", – резюмировал Моравецкий.