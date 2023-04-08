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Зеленский рассказал о новой помощи Украине на сотни миллионов евро от Германии и Нидерландов

Немецкую поддержку Зеленский назвал инвестициями в Украину
Немецкую поддержку Зеленский назвал инвестициями в Украину
Фото: president.gov.ua

Германия и Нидерланды предоставят Украине помощь в общей сложности на €470 млн. Об этом в видеообращении по итогам 8 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Немецкая поддержка Украины на этой неделе выросла на €200 млн инвестиций в наше государство. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут нашей экономической, а значит, и социальной стабильности. Спасибо Германии! Нидерланды объявили о пакете объемом более €270 млн", – сказал он.

Президент Украины отметил, что помощь со стороны Нидерландов касается восстановления, гуманитарной, нелетальной поддержки для обороны, "а также – и это очень важно – поддержки для справедливости, для сбора доказательств российских преступлений, для создания реестра убытков, нанесенных российской агрессией".

"Есть и новый, уже 35-й оборонный пакет от США [на $2,6 млрд]. Ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки. [...] Дания и Норвегия работают над общим пакетом помощи снарядами для нашей артиллерии", – объяснил Зеленский.

Контекст:

4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны Альянса уже предоставили Украине помощи на €150 млрд, из них €65 млрд – военная помощь, а также намерены создать программу многолетней поддержки Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, инвестиции, Нидерланды, Дания, война, Норвегия, агрессия, военная помощь, оборона, помощь, артиллерия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, восстановление
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