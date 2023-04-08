Зеленский заявил о подготовке "нового мощного санкционного списка" лиц, работающих на российскую агрессию

"Они [лица, работающие на российскую агрессию] будут заблокированы", – заверил Зеленский.

Президент сообщил также, что 7 апреля провел длительное совещание по энергетике. Обсуждались как стратегические вопросы – развитие и защита энергосистемы Украины при любых условиях – так и текущие – об энергообеспечении населения и украинского бизнеса.

Зеленский ранее в обращении 1 апреля заверил, что Украина и дальше будет работать над санкциями для тех, кто помогает стране-агрессору России. Глава государства напомнил, что 1 апреля подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. По его словам, в список попали должностные лица государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний – и коллаборационисты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах – физических и юридических.

Под санкции СНБО Украины 1 апреля, по данным издания "Медуза", попали ближайшие родственники зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, бывшей российской гимнастки и вероятной любовницы президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой, главы Чечни Рамзана Кадырова и заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.