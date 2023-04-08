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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил о подготовке "нового мощного санкционного списка" лиц, работающих на российскую агрессию

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Зеленский анонсировал новый санкционный список, куда войдут лица, поддерживающие российскую агрессию
Зеленский анонсировал новый санкционный список, куда войдут лица, поддерживающие российскую агрессию
Фото: president.gov.ua

Аппарат СНБО Украины вместе с правительством страны и рядом украинских министерств готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 апреля во время вечернего обращения, видео которого обнародовала в YouTube пресс-служба главы государства.

"Они [лица, работающие на российскую агрессию] будут заблокированы", – заверил Зеленский.

Президент сообщил также, что 7 апреля провел длительное совещание по энергетике. Обсуждались как стратегические вопросы – развитие и защита энергосистемы Украины при любых условиях – так и текущие  – об энергообеспечении населения и украинского бизнеса.

Зеленский ранее в обращении 1 апреля заверил, что Украина и дальше будет работать над санкциями для тех, кто помогает стране-агрессору России. Глава государства напомнил, что 1 апреля подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. По его словам, в список попали должностные лица государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний – и коллаборационисты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах – физических и юридических.

Под санкции СНБО Украины 1 апреля, по данным издания "Медуза", попали ближайшие родственники зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, бывшей российской гимнастки и вероятной любовницы президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой, главы Чечни Рамзана Кадырова и заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.

Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией.

В частности, 26 февраля глава государства подписал три указа – против в общей сложности 286 физлиц и 92 юридических.

Теги: Россия, Украина, энергетика, СНБО, оккупация, электроснабжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, энергосистема, российские оккупанты, деоккупация
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