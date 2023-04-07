Более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство. Среди них и митрополит Онуфрий – СМИ

Согласно выписке из системы "Роспаспорт" 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. А спустя год он получил в Москве заграничный паспорт гражданина РФ.
Согласно данным той же базы, Онуфрий получал российский загранпаспорт и ранее – в 1998 году. Следовательно, и российское гражданство он на тот момент имел.
В конце 2022 года LB.ua писало, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ МП. "Украинская правда" выяснила, что эти священнослужители имеют российские паспорта. Причем среди них есть и те, кто получал паспорта РФ уже после полномасштабного вторжения России в Украину.
В частности, речь об архиерее УПЦ МП и бывшем наместнике Десятинного монастыря Гедеоне (Юрий Харон). По информации источников издания, он ездил в Россию 8 января 2022 года. Сейчас он служил в российской Казани – журналисты нашли соответствующую видеозапись, а также новости в местных СМИ о богослужении в Казани при участии Гедеона. "Украинская правда" обратила внимание на то, что в молитве Гедеона звучат слова в поддержку российской армии.
Гедеон также имеет российский паспорт, который он получил в 2019 году. А в 2020 году он получил сразу два заграничных паспорта гражданина РФ.
В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Харьковской области Елисей продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационные власти.
В частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области. После деоккупации Изюма Иванов бежал в Белгород, где и получил российский паспорт.
"Украинская правда" заявила, что имеет подтвержденную информацию о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП, которую редакция обещает опубликовать в ближайшее время.
Сейчас редакция приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство:
Журналисты связались с некоторыми из этих священнослужителей. Бащук не отрицал, что имеет российское гражданство, но на вопрос, зачем оно ему, ответил: "Я таких не даю данных никому".
Середний отрицал наличие паспорта: "Никак не может быть у меня другого паспорта, ну никак. Что угодно могут придумать".
Аналогичный ответ получили журналисты и от Аницоя. Он сказал, что был прописан в Крыму (где, по данным "Украинской правды", и получил паспорт), но российского гражданства не получал.
"Может, автоматически давали его [российский паспорт], не знаю. Не видел его", – прокомментировал он.
Петровицкий отказался давать какие-либо комментарии. "Это меня не интересует. Пожалуйста, не звоните больше", – сказал он и бросил трубку.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".