Более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство. Среди них и митрополит Онуфрий – СМИ

Согласно выписке из системы "Роспаспорт" 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. А спустя год он получил в Москве заграничный паспорт гражданина РФ.

Скриншот: Українська правда / YouTube

Согласно данным той же базы, Онуфрий получал российский загранпаспорт и ранее – в 1998 году. Следовательно, и российское гражданство он на тот момент имел.

Скриншот: Українська правда / YouTube

В конце 2022 года LB.ua писало, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ МП. "Украинская правда" выяснила, что эти священнослужители имеют российские паспорта. Причем среди них есть и те, кто получал паспорта РФ уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, речь об архиерее УПЦ МП и бывшем наместнике Десятинного монастыря Гедеоне (Юрий Харон). По информации источников издания, он ездил в Россию 8 января 2022 года. Сейчас он служил в российской Казани – журналисты нашли соответствующую видеозапись, а также новости в местных СМИ о богослужении в Казани при участии Гедеона. "Украинская правда" обратила внимание на то, что в молитве Гедеона звучат слова в поддержку российской армии.

Гедеон также имеет российский паспорт, который он получил в 2019 году. А в 2020 году он получил сразу два заграничных паспорта гражданина РФ.

Скриншот: Українська правда / YouTube

В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Харьковской области Елисей продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационные власти.

В частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области. После деоккупации Изюма Иванов бежал в Белгород, где и получил российский паспорт.

Скриншот: Українська правда / YouTube

"Украинская правда" заявила, что имеет подтвержденную информацию о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП, которую редакция обещает опубликовать в ближайшее время.

Сейчас редакция приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);

викарий Тульчинской епархии епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);

управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);

управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Журналисты связались с некоторыми из этих священнослужителей. Бащук не отрицал, что имеет российское гражданство, но на вопрос, зачем оно ему, ответил: "Я таких не даю данных никому".

Середний отрицал наличие паспорта: "Никак не может быть у меня другого паспорта, ну никак. Что угодно могут придумать".

Аналогичный ответ получили журналисты и от Аницоя. Он сказал, что был прописан в Крыму (где, по данным "Украинской правды", и получил паспорт), но российского гражданства не получал.

"Может, автоматически давали его [российский паспорт], не знаю. Не видел его", – прокомментировал он.

Петровицкий отказался давать какие-либо комментарии. "Это меня не интересует. Пожалуйста, не звоните больше", – сказал он и бросил трубку.

ВИДЕО

Видео: Українська правда / YouTube