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Более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство. Среди них и митрополит Онуфрий – СМИ

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Онуфрий имеет российское гражданство как минимум с 1998 года
Онуфрий имеет российское гражданство как минимум с 1998 года
Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий (Орест Березовский) и еще 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство. Об этом говорится в расследовании журналистов "Украинской правды", опубликованном 7 апреля.

Согласно выписке из системы "Роспаспорт" 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. А спустя год он получил в Москве заграничный паспорт гражданина РФ.

Скриншот: Українська правда / YouTube
Скриншот: Українська правда / YouTube

Согласно данным той же базы, Онуфрий получал российский загранпаспорт и ранее – в 1998 году. Следовательно, и российское гражданство он на тот момент имел.

Скриншот: Українська правда / YouTube
Скриншот: Українська правда / YouTube

В конце 2022 года LB.ua писало, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ МП. "Украинская правда" выяснила, что эти священнослужители имеют российские паспорта. Причем среди них есть и те, кто получал паспорта РФ уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, речь об архиерее УПЦ МП и бывшем наместнике Десятинного монастыря Гедеоне (Юрий Харон). По информации источников издания, он ездил в Россию 8 января 2022 года. Сейчас он служил в российской Казани – журналисты нашли соответствующую видеозапись, а также новости в местных СМИ о богослужении в Казани при участии Гедеона. "Украинская правда" обратила внимание на то, что в молитве Гедеона звучат слова в поддержку российской армии.

Гедеон также имеет российский паспорт, который он получил в 2019 году. А в 2020 году он получил сразу два заграничных паспорта гражданина РФ.

Скриншот: Українська правда / YouTube
Скриншот: Українська правда / YouTube

В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Харьковской области Елисей продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационные власти.

В частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области. После деоккупации Изюма Иванов бежал в Белгород, где и получил российский паспорт.

Скриншот: Українська правда / YouTube
Скриншот: Українська правда / YouTube

"Украинская правда" заявила, что имеет подтвержденную информацию о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП, которую редакция обещает опубликовать в ближайшее время. 

Сейчас редакция приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство:

  • митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);
  • викарий Тульчинской епархии епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);
  • викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);
  • управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);
  • управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);
  • управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Журналисты связались с некоторыми из этих священнослужителей. Бащук не отрицал, что имеет российское гражданство, но на вопрос, зачем оно ему, ответил: "Я таких не даю данных никому".

Середний отрицал наличие паспорта: "Никак не может быть у меня другого паспорта, ну никак. Что угодно могут придумать".

Аналогичный ответ получили журналисты и от Аницоя. Он сказал, что был прописан в Крыму (где, по данным "Украинской правды", и получил паспорт), но российского гражданства не получал.

"Может, автоматически давали его [российский паспорт], не знаю. Не видел его", – прокомментировал он.

Петровицкий отказался давать какие-либо комментарии. "Это меня не интересует. Пожалуйста, не звоните больше", – сказал он и бросил трубку.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: загранпаспорт, Украина, УПЦ МП, Онуфрий, оккупация, гражданство, церковь, Владимир Зеленский, журналисты, архиепископ, Украинская правда, священник
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