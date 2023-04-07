Во Львове демонтировали самовольно построенную церковь УПЦ МП. Садовый заявил, что "история Московского патриархата" в городе завершена

"Все по закону. Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны", – написал Зубач.

Издание Zaxid.net уточнило, что речь идет о деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира УПЦ МП.

"Ранее религиозная община проголосовала за переход в ПЦУ, а городской совет передал земельный участок под самостроем под строительство кафедрального собора", – добавили в издании.

Директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Евгений Бойко сообщил Zaxid.net, что перед демонтажем провели инвентаризацию имущества и составили соответствующие описания в присутствии свидетелей и под видеозапись.

"Церковная утварь, иконы будут временно храниться в здании храма ПЦУ. По просьбе отца [настоятеля храма] деревянные конструкции будут временно храниться на территории одного из предприятий", – рассказал Бойко.

Издание отмечает, что деревянный храм на Сыхове уже не раз пытались демонтировать из-за сомнительной законности его возведения. Несколько раз там возникали пожары, которые прихожане и настоятель церкви называли поджогом.

Из-за принадлежности храма к Московскому патриархату, неизвестные оклеивали стены церкви портретами советского вождя-диктатора Иосифа Сталина и заливали двери и окна церкви монтажной пеной. В июне в прошлом году под кровлей храма возник очередной пожар, напомнили в Zaxid.net.

Мэр Львова Андрей Садовый 6 апреля в Facebook отметил, что четыре львовских объекта УПЦ МП за последние дни так или иначе прекратили свою деятельность, в том числе главный городской храм УПЦ МП – Свято-Георгиевский кафедральный собор на улице Тараса Бобанича, прихожане которого приняли решение о переходе в ПЦУ.

"Благодарю всех, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершил историю Московского патриархата в нашем городе. За уважение закона, сдержанность и толерантность. Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок", – подытожил мэр Львова.