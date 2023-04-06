В Днепре задержан священник УПЦ МП, подозреваемый в развращении дочерей – Офис генпрокурора

Мужчина подозревается в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних дочерей.

По данным следствия, после смерти жены в течение длительного времени он совершал развратные действия в отношении девочек 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними. Дети рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

Подозреваемый задержан. Девочки находятся под наблюдением врачей.

"По результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса детей с использованием "зеленой комнаты" информация о совершении в отношении них развратных действий подтвердилась. В настоящее время прокурором направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении ОГПУ.