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Защита митрополита УПЦ МП Павла, которого отправили под домашний арест, подала апелляцию – адвокат

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1 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет
1 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет
Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Защита митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) Павла (Лебедя), который подозревается в разжигании национальной и религиозной розни, а также в оправдании российской агрессии против Украины, обжаловала решение Шевченковского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом рассказал адвокат митрополита Павла священник Никита Чекман, сообщается на сайте Киево-Печерской Лавры.

"5 апреля провозглашен полный текст определения Шевченковского районного суда города Киева, которым применена к митрополиту Павлу, наместнику Киево-Печерской лавры мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней, – отметил Чекман. – Судебное решение считаем незаконным и необоснованным, в связи с чем стороной защиты в Киевский апелляционный суд подана апелляционная жалоба с целью реализации права на судебную защиту. Надеемся, что суд апелляционной инстанции прислушается к доводам защитников и примет справедливое решение".

Контекст:

1 апреля СБУ объявила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет.

После решения суда о домашнем аресте Павел заявил, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно постановлению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. "Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки. Ничего, я это все перетерплю", – сказал митрополит. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.

Жилье митрополита Павла в селе Вороньков показали СМИ. Указывается, что он живет в двухэтажном особняке площадью 580 м² на участке в 40 соток. Особняк на улице Молодежной, 46 в 2016 году выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами. Пол покрыт мрамором и немецким паркетом и имеет подогрев. Люстры чешские, а бытовая техника – от дорогого производителя. По данным Bihus.info, еще один двухэтажный дом митрополита Павла на 546 м² с мансардой расположен на Печерске в Киеве. Отмечается, что в нем есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и лифт.

Теги: Украина, УПЦ МП, апелляция, апелляционный суд, адвокат, домашний арест, священник, электронный браслет, митрополит Павел, суд, жалоба
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