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Зеленский о санкциях против РФ: СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, не избежит ответственности

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Зеленский: Изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины
Зеленский: Изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 1 апреля заверил, что Украина и дальше будет работать над санкциями для тех, кто помогает стране-агрессору России. Обращение опубликовано на сайте Офиса президента.

Зеленский напомнил, что 1 апреля подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию.

По его словам, в список попали должностные лица государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний – и коллаборационисты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах.

"СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, – ни один не избежит ответственности", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что "блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка".

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией.

В частности, 26 февраля глава государства подписал три указа – против в общей сложности 286 физлиц и 92 юридических.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, война, СНБО, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины
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