Зеленский о санкциях против РФ: СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, не избежит ответственности

Зеленский: Изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины Фото: EPA

Зеленский напомнил, что 1 апреля подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию.

По его словам, в список попали должностные лица государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний – и коллаборационисты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах.

"СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, – ни один не избежит ответственности", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что "блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка".

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Видео: Офіс Президента України / YouTube