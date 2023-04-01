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Зеленский утвердил санкции СНБО против физлиц и юрлиц из РФ, Ирана и Украины. Под санкции попал и Богуслаев

Зеленский подписал два новых указа о санкциях СНБО
Зеленский подписал два новых указа о санкциях СНБО
Фото: Офіс Президента України / Facebook

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Документы размещены на сайте президента.

Оба решения СНБО принял 1 апреля.

Указ президента №191/2023 касается восьми граждан Ирана и 232 россиян, часть из которых имеет гражданство Украины. В их числе – подозреваемый в государственной измене бывший президент украинского завода "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев.

Санкции (в том числе блокирование активов) вводятся на 10 лет.

Также ограничения на 10 лет касаются двух украинок из Макеевки Донецкой области, причастных к проведению на оккупированной территории псевдореферендума, а также 155 юридических лиц из государства-агрессора России (в том числе предприятия, причастные к российской агрессии против Украины, – например, космическая компания БАРЛ предоставляет оккупантам спутниковые снимки) и с оккупированной части Донбасса.

Указ Зеленского №192/2023 вводит санкции СНБО на 10 лет в отношении 33 физических лиц из РФ и 225 юридических лиц оттуда же.

Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией.

В частности, 26 февраля глава государства подписал три указа – против в общей сложности 286 физлиц и 92 юридических.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Иран, санкции, СНБО, указ, Владимир Зеленский, санкции против Ирана, Вячеслав Богуслаев, россияне
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