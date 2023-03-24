Зеленский утвердил в составе СНБО Украины вице-премьера Федорова и вывел из него Рябикина

20 марта Рада уволила Рябикина (справа) с должности главы Минстратегпрома и назначила Федорова вице-премьером, расширив его полномочия Фото: kmu.gov.ua

Документ №180/2023 опубликован на сайте президента Украины.

Согласно тексту указа, Зеленский в персональном составе СНБО утвердил вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В то же время президент вывел из состава СНБО экс-главу Минстратегпрома Украины Павла Рябикина.

"Указ вступает в силу со дня его опубликования", – сказано в тексте документа.

СНБО, согласно Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.

До изменений 24 марта в состав СНБО входили 22 должностных лица.