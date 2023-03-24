Зеленский утвердил в составе СНБО Украины вице-премьера Федорова и вывел из него Рябикина

Документ №180/2023 опубликован на сайте президента Украины.
Согласно тексту указа, Зеленский в персональном составе СНБО утвердил вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
В то же время президент вывел из состава СНБО экс-главу Минстратегпрома Украины Павла Рябикина.
"Указ вступает в силу со дня его опубликования", – сказано в тексте документа.
СНБО, согласно Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.
До изменений 24 марта в состав СНБО входили 22 должностных лица.
20 марта Рала уволила Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и Федорова с должности вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины.
В тот же день парламент Украины назначил Федорова вице-премьером, расширив его полномочия.
СМИ писали, что Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 13 марта, что уже внес кандидатуру посла в Китае на рассмотрение президента, но не называл фамилии.