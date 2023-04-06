Зеленский: Содержание визита в Польшу должно быть ощутимым для нашего фронта

Об этом 6 апреля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой… Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта, – сказал президент. – Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины. И я благодарю Польшу, благодарю наших партнеров за то, что этот визит стал действительно содержательным".

Контекст:

Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после начала полномасштабной российской агрессии. Это также первый за этот период заранее объявленный отъезд президента из Украины.

В Варшаве Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета". Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла.

Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата и памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске.

Зеленский и Моравецкий также подписали документ о намерениях сотрудничества по вопросам снабжения оборонной техники. Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.

Кроме того, Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената.

По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.