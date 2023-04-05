Моравецкий: Россия уже проиграла борьбу за украинские души, проиграет и войну за Украину

"Мы прекрасно знаем, что может сделать Путин и Кремль. Лех Качиньский, президент Республики Польша, предостерегал против Путина за несколько лет до атаки России на Украину. Запад с улыбкой отмахнулся от предупреждений и предложил дальнейшие обновления политики – новые открытия, новые газопроводы, "бизнес-проекты". Все это привело к войне и укрепило Москву, ослабило способность Украины и Запада к самообороне", – заявил на пресс-конференции Моравецкий.

Он напомнил, что Польша одной из первых начала оказывать помощь Украине и приняла миллионы украинских женщин и детей, бежавших от войны.

"С первого дня войны Польша стеной встала на защиту Украины", – подчеркнул польский премьер.

Моравецкий обратился к Европе и подчеркнул, что место украинского народа – в НАТО и ЕС. Моравецкий отметил, что украинские военные стали щитом не только для своего народа, а и для Польши и всей Европы.

"Сегодня украинские воины своей кровью, своей великим героизмом показывают, что такое настоящая борьба за свободу и европейские ценности", – сказал он.

Премьер заявил, что нельзя путать мир со спокойствием.

"Некоторые говорят, что нужно сдаться, отдать территории России. Нет речи о договоренностях с варварской Россией. Это от Украины зависит – что она определит как приемлемые для нее условия мира", – подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что Россия с помощью своей пропаганды продолжает пытаться поссорить Польшу и Украину, чего нельзя допустить. По его словам, украинско-польское сотрудничество носит особый характер.

"Ставка – не только независимость Украины, а и безопасность Польши и Европы. Россия уже проиграла войну и борьбу за украинские души. Я убежден, что Россия тоже проиграет эту войну за Украину. И, наконец, проиграет в войне за доминирование в нашем регионе", – заявил он.

Моравецкий добавил, что 24 февраля 2022 года стало началом конца российского империализма.