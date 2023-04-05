Зеленский о поставках истребителей: Не нужно гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F

По словам президента, для победы Украины в войне нужно, чтобы союзники не останавливались в своей солидарности.
"Когда битва требует артиллерии – ее надо предоставлять, когда победа нуждается в танках – их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе – не надо обращать внимание, как отреагируют в России на самолеты у нас. Не нужно гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F – 16 или какое-либо другое, – нужно действовать", – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Польша уже проявила свое лидерство в танковой коалиции, и выразил надежду, что оно проявится и в авиационной коалиции.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил (ВС) в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта.