Зеленский о поставках истребителей: Не нужно гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F

По словам президента, для победы Украины в войне нужно, чтобы союзники не останавливались в своей солидарности.

"Когда битва требует артиллерии – ее надо предоставлять, когда победа нуждается в танках – их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе – не надо обращать внимание, как отреагируют в России на самолеты у нас. Не нужно гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F – 16 или какое-либо другое, – нужно действовать", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Польша уже проявила свое лидерство в танковой коалиции, и выразил надежду, что оно проявится и в авиационной коалиции.