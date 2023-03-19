Истребители НАТО перехватили российские самолеты возле Эстонии

"17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного в НАТО под названием Crusty, его сопровождали два истребителя Су-27 Flanker и военно-транспортный самолет Ан-12 Cub", — говорится в сообщении.
Российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.
В сообщении отмечается, что ВВС Великобритании и Германии проводят совместную воздушную полицейскую миссию НАТО впервые для двух стран.
"Перехват является обычной миссией НАТО для Typhoon и является подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время", – заявили в ВВС.
17 февраля сообщалось, что в 2022 году истребители НАТО совершили 570 вылетов над Европой для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству стран Альянса, – это больше, чем когда-либо прежде.
Отмечалось, что в начале февраля 2023 года за одну неделю было зафиксировано восемь инцидентов, когда к воздушному пространству трех стран Альянса – Эстонии, Латвии и Литвы – приближались российские боевые самолеты Су-27 или Су-30, иногда – военные транспортники типа Ил-76.
В середине февраля истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета в воздушном пространстве Польши, которые летели из Калининграда (РФ).