ГОРДОН
 
 
МИР

Истребители НАТО перехватили российские самолеты возле Эстонии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Истребители НАТО во время патрулирования перехватили самолеты РФ
Истребители НАТО во время патрулирования перехватили самолеты РФ
Фото: raf.mod.uk

Британские и немецкие истребители Typhoon во второй раз за неделю перехватили российские самолеты, совершавшие полет вблизи воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе Королевских военно-воздушных сил Великобритании 18 марта.

"17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного в НАТО под названием Crusty, его сопровождали два истребителя Су-27 Flanker и военно-транспортный самолет Ан-12 Cub", — говорится в сообщении.

Российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.

В сообщении отмечается, что ВВС Великобритании и Германии проводят совместную воздушную полицейскую миссию НАТО впервые для двух стран.

"Перехват является обычной миссией НАТО для Typhoon и является подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время", – заявили в ВВС.

Контекст:

17 февраля сообщалось, что в 2022 году истребители НАТО совершили 570 вылетов над Европой для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству стран Альянса, – это больше, чем когда-либо прежде.

Отмечалось, что в начале февраля 2023 года за одну неделю было зафиксировано восемь инцидентов, когда к воздушному пространству трех стран Альянса – Эстонии, Латвии и Литвы – приближались российские боевые самолеты Су-27 или Су-30, иногда – военные транспортники типа Ил-76.

В середине февраля истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета в воздушном пространстве Польши, которые летели из Калининграда (РФ).

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, НАТО, истребители, самолеты, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (57560)
2
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (37750)
3
Мишина показала, как принимает душ (33156)
4
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (31995)
5
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (27623)
6
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (22794)
7
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения (20071)
8
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев (17781)
 
 
 
 