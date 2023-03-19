Истребители НАТО перехватили российские самолеты возле Эстонии

"17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного в НАТО под названием Crusty, его сопровождали два истребителя Су-27 Flanker и военно-транспортный самолет Ан-12 Cub", — говорится в сообщении.

Российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.

В сообщении отмечается, что ВВС Великобритании и Германии проводят совместную воздушную полицейскую миссию НАТО впервые для двух стран.

"Перехват является обычной миссией НАТО для Typhoon и является подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время", – заявили в ВВС.