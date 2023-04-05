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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина подписала с Польшей документ о приобретении военной техники. Закупят БТР Rosomak, минометы Rak и ПЗРК Piorun

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Зеленский и Моравецкий подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Зеленский и Моравецкий подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Фото: president.gov.ua

В рамках официального визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 5 апреля подписали письмо о намерениях сотрудничества по вопросам снабжения оборонной техники. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно документу, Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.

Зеленский отметил, что речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве, в частности, в формате закупок, что будет усиливать оборонный потенциал и Украины, и Польши. По его словам, есть "очень предметные договоренности" относительно вооружений, в которых нуждается Украина.

Также обсуждалось создание совместных предприятий по производству вооружения и боеприпасов.

"Польша показывает лидерство в танковой коалиции, следующий шаг – авиационная коалиция", – сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал Офис президента в Facebook.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/734711631473920/

Министр Совета министров Польши Михал Дворчик уточнил, что Украина покупает 150 бронетранспортеров Rosomak, три ротных модуля самоходных минометов Rak, 100 ПЗРК Piorun у польских заводов.

"Мы верим, что после войны превосходная польская военная техника во многих случаях будет основной экипировкой украинской армии", – написал он в Twitter. 

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. Там Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе встречи Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".

Также Зеленский вместе с Моравецким осмотрели образцы военной техники, которую Польша передаст Украине.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, военная техника, оборона, Владимир Зеленский, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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