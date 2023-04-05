Украина подписала с Польшей документ о приобретении военной техники. Закупят БТР Rosomak, минометы Rak и ПЗРК Piorun

Зеленский и Моравецкий подписали соглашение об оборонном сотрудничестве Фото: president.gov.ua

Согласно документу, Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.

Зеленский отметил, что речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве, в частности, в формате закупок, что будет усиливать оборонный потенциал и Украины, и Польши. По его словам, есть "очень предметные договоренности" относительно вооружений, в которых нуждается Украина.

Также обсуждалось создание совместных предприятий по производству вооружения и боеприпасов.

"Польша показывает лидерство в танковой коалиции, следующий шаг – авиационная коалиция", – сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал Офис президента в Facebook.

Министр Совета министров Польши Михал Дворчик уточнил, что Украина покупает 150 бронетранспортеров Rosomak, три ротных модуля самоходных минометов Rak, 100 ПЗРК Piorun у польских заводов.

"Мы верим, что после войны превосходная польская военная техника во многих случаях будет основной экипировкой украинской армии", – написал он в Twitter.

* kupuje od * zak * adów 150 Rosomaków, 3 modu * y kompanijne samobie * nych mo * dzierzy RAK, 100 Piorunów. Wierzymy, * e po wojnie polski * wietny sprz * t wojskowy b * dzie w wielu przypadkach podstawowym wyposa * eniem armii UA. * @MorawieckiM, @mblaszczak, @SasinJacek. * pic.twitter.com/RWf4FzN5nD — Micha * Dworczyk (@michaldworczyk) April 5, 2023