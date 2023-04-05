Президент Польши об оружии для Украины: Даем пример другим государствам, иногда преодолеваем их сопротивление

"Нет времени ждать. Именно поэтому мы как можно быстрее поставляем воюющей Украине танки, бронетранспортеры, САУ (самоходные артиллерийские установки. – "ГОРДОН") и, наконец, в последние дни также самолеты. Даем пример другим государствам, а иногда – преодолеваем их сопротивление относительно поставок вооружения. Мы знаем, что сегодня именно вы боретесь не только за свою независимость, но и за безопасность всей Европы", – сказал он.

По словам президента Польши, в Украине президент РФ Владимир "Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей", а россияне понесли "огромные потери".

Война России против Украины. Главное (обновляется)