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ПОЛИТИКА

Президент Польши об оружии для Украины: Даем пример другим государствам, иногда преодолеваем их сопротивление

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Дуда подчеркнул, что "нет времени ждать"
Дуда подчеркнул, что "нет времени ждать"
Фото: ЕРА

5 апреля, выступая в Варшаве перед поляками и украинцами по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского, президент Польши Анджей Дуда заявил, что некоторые государства сопротивляются передаче Украине вооружений. Трансляцию вел Офис президента Украины.

"Нет времени ждать. Именно поэтому мы как можно быстрее поставляем воюющей Украине танки, бронетранспортеры, САУ (самоходные артиллерийские установки. – "ГОРДОН") и, наконец, в последние дни также самолеты. Даем пример другим государствам, а иногда – преодолеваем их сопротивление относительно поставок вооружения. Мы знаем, что сегодня именно вы боретесь не только за свою независимость, но и за безопасность всей Европы", – сказал он.

По словам президента Польши, в Украине президент РФ Владимир "Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей", а россияне понесли "огромные потери".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

В ходе встречи в Варшаве 5 апреля Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".

Также Зеленский вместе с премьером Польши Матеушем Моравецким осмотрели образцы военной техники, которую Польша передаст Украине.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Польша, оружие, война, вооружение, самолеты, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, визит
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