Президент Польши об оружии для Украины: Даем пример другим государствам, иногда преодолеваем их сопротивление

"Нет времени ждать. Именно поэтому мы как можно быстрее поставляем воюющей Украине танки, бронетранспортеры, САУ (самоходные артиллерийские установки. – "ГОРДОН") и, наконец, в последние дни также самолеты. Даем пример другим государствам, а иногда – преодолеваем их сопротивление относительно поставок вооружения. Мы знаем, что сегодня именно вы боретесь не только за свою независимость, но и за безопасность всей Европы", – сказал он.
По словам президента Польши, в Украине президент РФ Владимир "Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей", а россияне понесли "огромные потери".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.
В ходе встречи в Варшаве 5 апреля Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".
Также Зеленский вместе с премьером Польши Матеушем Моравецким осмотрели образцы военной техники, которую Польша передаст Украине.