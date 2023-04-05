Украина и Польша заключили соглашение о производстве 125-мм боеприпасов для ВСУ

В Польше будут производить боеприпасы для Украины Фото: EPA

Документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и заместителя премьер-министра, министра государственных активов Польши Яцека Сасина. Соглашение определяет принципы сотрудничества сторон в сфере производства 125-мм танковых боеприпасов.

Глава правления PGZ Себастьян Хвалек подчеркнул, что Польша с первого дня войны оказывает поддержку Украине и понимает, насколько важным является обеспечение для нее не только военной техникой, но и нужным количеством боеприпасов

Стороны решили, что в ближайшее время будут построены новые производственные линии, которые позволят делать в больших количествах 125-мм танковые боеприпасы, предназначенные для нужд украинской армии. Их местонахождение будет выбрано совместно обеими сторонами.

Польская сторона заявила о передаче для этой цели не только своей технологии производства этого вида боеприпасов, но и необходимого для этого оборудования. Компоненты, необходимые для производства боеприпасов, будут поставляться обеими сторонами в соответствии со своими средствами и возможностями. И MESKO SA, компания, входящая в PGZ Capital Group, и украинская компания ARTeM обладают необходимыми компетенциями, опытом и подготовленным персоналом в этой области, говорится в сообщении.

О подписании соглашения также сообщил в Twitter Моравецкий.

"Договор о сотрудничестве по совместному производству 125-мм танковых боеприпасов подписали вице-президенты PGZ Пшемыслав Ковальчук и Марчин Ожуг и президент ARTeM Владимир Зимин", – добавил он.