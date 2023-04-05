ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Польша заключили соглашение о производстве 125-мм боеприпасов для ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Польше будут производить боеприпасы для Украины
В Польше будут производить боеприпасы для Украины
Фото: EPA

Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и украинская компания ARTeM заключили соглашение о сотрудничестве в области производства танковых боеприпасов. Об этом сообщается на сайте PGZ 5 апреля.

Документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и заместителя премьер-министра, министра государственных активов Польши Яцека Сасина. Соглашение определяет принципы сотрудничества сторон в сфере производства 125-мм танковых боеприпасов. 

Глава правления PGZ Себастьян Хвалек подчеркнул, что Польша с первого дня войны оказывает поддержку Украине и понимает, насколько важным является обеспечение для нее не только военной техникой, но и нужным количеством боеприпасов

Стороны решили, что в ближайшее время будут построены новые производственные линии, которые позволят делать в больших количествах 125-мм танковые боеприпасы, предназначенные для нужд украинской армии. Их местонахождение будет выбрано совместно обеими сторонами.

Польская сторона заявила о передаче для этой цели не только своей технологии производства этого вида боеприпасов, но и необходимого для этого оборудования. Компоненты, необходимые для производства боеприпасов, будут поставляться обеими сторонами в соответствии со своими средствами и возможностями. И MESKO SA, компания, входящая в PGZ Capital Group, и украинская компания ARTeM обладают необходимыми компетенциями, опытом и подготовленным персоналом в этой области, говорится в сообщении.

О подписании соглашения также сообщил в Twitter Моравецкий.

"Договор о сотрудничестве по совместному производству 125-мм танковых боеприпасов подписали вице-президенты PGZ Пшемыслав Ковальчук и Марчин Ожуг и президент ARTeM Владимир Зимин", – добавил он.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем их передают западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

В ходе встречи официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу была заключена договоренность о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".

Украина и Польша по итогам визита подписали документ о сотрудничестве в оборонной сфере. Согласно документу, Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, военная помощь, боеприпасы, Владимир Зеленский, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Галина ГРИШИНА
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Галина ГРИШИНА
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
Галина ГРИШИНА
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
Галина ГРИШИНА
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
Галина ГРИШИНА
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (112022)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (110065)
3
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (99741)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (87221)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (57586)
6
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (45534)
7
Названа самая модная стрижка 2023 года (38707)
8
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (38372)
 
 
 
 