Украина и Польша заключили соглашение о производстве 125-мм боеприпасов для ВСУ

Документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и заместителя премьер-министра, министра государственных активов Польши Яцека Сасина. Соглашение определяет принципы сотрудничества сторон в сфере производства 125-мм танковых боеприпасов.
Глава правления PGZ Себастьян Хвалек подчеркнул, что Польша с первого дня войны оказывает поддержку Украине и понимает, насколько важным является обеспечение для нее не только военной техникой, но и нужным количеством боеприпасов
Стороны решили, что в ближайшее время будут построены новые производственные линии, которые позволят делать в больших количествах 125-мм танковые боеприпасы, предназначенные для нужд украинской армии. Их местонахождение будет выбрано совместно обеими сторонами.
Польская сторона заявила о передаче для этой цели не только своей технологии производства этого вида боеприпасов, но и необходимого для этого оборудования. Компоненты, необходимые для производства боеприпасов, будут поставляться обеими сторонами в соответствии со своими средствами и возможностями. И MESKO SA, компания, входящая в PGZ Capital Group, и украинская компания ARTeM обладают необходимыми компетенциями, опытом и подготовленным персоналом в этой области, говорится в сообщении.
О подписании соглашения также сообщил в Twitter Моравецкий.
"Договор о сотрудничестве по совместному производству 125-мм танковых боеприпасов подписали вице-президенты PGZ Пшемыслав Ковальчук и Марчин Ожуг и президент ARTeM Владимир Зимин", – добавил он.
* * * Dokumenty podpisane w obecno * ci premiera @MorawieckiM i prezydenta @ZelenskyyUa ⤵️— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 5, 2023
✔️ „Porozumienie o wspó * pracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czo * gowej kal. 125mm.”
- podpisali wiceprezesi @PGZ_MESKO_SA Przemys * aw Kowalczuk i Marcin O * óg oraz prezes „ARTeM”… pic.twitter.com/zBVgmIL2vG
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем их передают западные партнеры.
По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов калибра 155 мм.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.
В ходе встречи официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу была заключена договоренность о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".
Украина и Польша по итогам визита подписали документ о сотрудничестве в оборонной сфере. Согласно документу, Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.