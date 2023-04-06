Зеленский встретился с мэрами четырех польских городов и вручил им почетные награды "Город-спаситель"

Зеленский надеется, что Польша станет ключевым партнером в восстановлении Украины, а местные власти и бизнес активно присоединятся к этому процессу Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил мэра Жешува Конрада Фийолеку, мэра Перемышля Войчеха Бакуна, мэра Люблина Кшиштофа Жуку, мэра Хелма Якуба Банашека "за беспрецедентную поддержку, оказанную миллионам украинцам, вынужденным искать спасения от войны".

"Есть удивительные главы городов, которые сейчас здесь присутствуют со своими командами. Они показали, что между нашими странами нет границ. Вы именно те особенные люди, которые вместе со спасателями, с волонтерами были первыми, кто принимал наших людей, которые спасались от российского оккупанта, спасали своих детей", – сказал он.

В частности, Зеленский отметил обустройство в польском приграничье сотен пунктов приема украинцев, создание хабов и логистических центров для сбора и передачи в Украину гуманитарных грузов.

Он выразил ожидание, что Польша станет ключевым партнером в восстановлении Украины, а местные власти и бизнес активно присоединятся к этому процессу.

В свою очередь присутствовавший на встрече премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что поляки от всего сердца оказывали необходимую помощь гражданам Украины.

Зеленский также вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени почетному консулу Украины в Перемышле Александру Бачику за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Зеленский учредил специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины 22 мая 2022 года. Его получил ряд польских городов, а также Прага и Вильнюс.