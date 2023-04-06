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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился с мэрами четырех польских городов и вручил им почетные награды "Город-спаситель"

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Зеленский надеется, что Польша станет ключевым партнером в восстановлении Украины, а местные власти и бизнес активно присоединятся к этому процессу
Зеленский надеется, что Польша станет ключевым партнером в восстановлении Украины, а местные власти и бизнес активно присоединятся к этому процессу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу встретился с мэрами Жешува, Перемышля, Люблина и Хелма и вручил им украинские почетные знаки отличия "Город-спаситель". Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил мэра Жешува Конрада Фийолеку, мэра Перемышля Войчеха Бакуна, мэра Люблина Кшиштофа Жуку, мэра Хелма Якуба Банашека "за беспрецедентную поддержку, оказанную миллионам украинцам, вынужденным искать спасения от войны".

"Есть удивительные главы городов, которые сейчас здесь присутствуют со своими командами. Они показали, что между нашими странами нет границ. Вы именно те особенные люди, которые вместе со спасателями, с волонтерами были первыми, кто принимал наших людей, которые спасались от российского оккупанта, спасали своих детей", – сказал он.

В частности, Зеленский отметил обустройство в польском приграничье сотен пунктов приема украинцев, создание хабов и логистических центров для сбора и передачи в Украину гуманитарных грузов.

Он выразил ожидание, что Польша станет ключевым партнером в восстановлении Украины, а местные власти и бизнес активно присоединятся к этому процессу.

В свою очередь присутствовавший на встрече премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что поляки от всего сердца оказывали необходимую помощь гражданам Украины.

Зеленский также вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени почетному консулу Украины в Перемышле Александру Бачику за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Зеленский учредил специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины 22 мая 2022 года. Его получил ряд польских городов, а также Прага и Вильнюс.

Контекст:

Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после начала полномасштабной российской агрессии. Это также первый за этот период заранее объявленный отъезд президента из Украины.

В Варшаве Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета". Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла.

Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата и памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске.

Кроме того, Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената.

По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.

Теги: Польша, беженцы, Люблин, волонтеры, Владимир Зеленский, Перемышль, война России против Украины, награды, награда, Матеуш Моравецкий, орден
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