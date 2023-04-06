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Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за отказа Еврокомиссии ограничить ввоз украинского зерна

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Накануне в Польше прошли протесты фермеров
Накануне в Польше прошли протесты фермеров
Фото: ЕРА

Министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку, об этом 5 апреля сообщил RFM 24.

Причиной его ухода стал кризис, начавшийся из-за массового беспошлинного ввоза украинского зерна, одобренного Еврокомиссией с начала полномасштабного вторжения.

Это уже вызвало протесты польских фермеров, но Ковальчик считает, что ЕК не прислушается к их требованиям.

"Я подал в отставку с поста министра сельского хозяйства и развития сельских районов, видя, что главное требование фермеров Европейской комиссией выполнено не будет", – сказал он.

Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учитывает.

28 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Румынии Николае Чукэ на экономическом форуме в Бухаресте заявили, что Польша и Румыния ведут переговоры с ЕК о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Они отметили, что обе страны хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины.

Контекст:

Фермерские протесты в Польше продолжаются с середины января. Как отмечает Strefa Agro причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и неконтролируемый приток зерновых из Украины. После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходили преимущественно через Румынию и Польшу.

Польские аграрии жалуются на резко упавшие закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider. По их мнению, причина в украинском зерне, которое оседает в Польше и дальше не экспортируется. По данным минсельхоза Польши, которые приводит Business Insider, в 2022 году в Польшу было импортировано 3,27 млн тонн зерновых, из которых 75% – из Украины. Для сравнения, польский урожай зерновых за прошлый год оценивается в 35,97 млн тонн.

Теги: Польша, Еврокомиссия, сельское хозяйство, экспорт, Евросоюз, зерно
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