Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за отказа Еврокомиссии ограничить ввоз украинского зерна

Причиной его ухода стал кризис, начавшийся из-за массового беспошлинного ввоза украинского зерна, одобренного Еврокомиссией с начала полномасштабного вторжения.

Это уже вызвало протесты польских фермеров, но Ковальчик считает, что ЕК не прислушается к их требованиям.

"Я подал в отставку с поста министра сельского хозяйства и развития сельских районов, видя, что главное требование фермеров Европейской комиссией выполнено не будет", – сказал он.

Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учитывает.

28 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Румынии Николае Чукэ на экономическом форуме в Бухаресте заявили, что Польша и Румыния ведут переговоры с ЕК о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Они отметили, что обе страны хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины.