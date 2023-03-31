ЕС выделит польским фермерам €30 млн, чтобы компенсировать экспорт зерна из Украины. Столько же выделит Варшава

Польские фермеры получат компенсации за ущерб от дешевого зерна из Украины Фото: EPA

По его словам, всего на компенсации фермерам выделяется около 280 млн злотых (€59,9 млн)

"О том, как не повредить местным рынкам и трудолюбивым фермерам, я говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном, главами правительств стран ЕС, и вместе с пятью другими премьер-министрами мы направили письмо по этому вопросу с требованием немедленных действий", – написал Моравецкий.

28 марта Моравецкий и и премьер-министр Румынии Николае Чукэ на экономическом форуме в Бухаресте заявили, что Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Они отметили, что обе страны хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины. После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз прошли преимущественно через Румынию и Польшу.