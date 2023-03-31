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ЕС выделит польским фермерам €30 млн, чтобы компенсировать экспорт зерна из Украины. Столько же выделит Варшава

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Польские фермеры получат компенсации за ущерб от дешевого зерна из Украины
Польские фермеры получат компенсации за ущерб от дешевого зерна из Украины
Фото: EPA

Евросоюз выделит польским фермерам почти €30 млн в качестве компенсации за убытки от импорта зерна из Украины. Примерно такую же сумму правительство Польши выделит из государственного бюджета. Об этом сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий 30 марта в Facebook.

По его словам, всего на компенсации фермерам выделяется около 280 млн злотых (€59,9 млн)

"О том, как не повредить местным рынкам и трудолюбивым фермерам, я говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном, главами правительств стран ЕС, и вместе с пятью другими премьер-министрами мы направили письмо по этому вопросу с требованием немедленных действий", – написал Моравецкий.

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/pfbid0tx1nrcvR4efW7vrjtaz3ChVPzPhkvKRG3CKSvrtfeEKViSwR5xbn7DxZYkYThZRBl

28 марта Моравецкий и и премьер-министр Румынии Николае Чукэ на экономическом форуме в Бухаресте заявили, что Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Они отметили, что обе страны хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины. После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз прошли преимущественно через Румынию и Польшу.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, импорт, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, компенсация, зерно
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