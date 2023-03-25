Украина в 2023 году будет полностью обеспечена зерном и продовольствием – Шмыгаль

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в связи с чем пострадало в том числе сельское хозяйство.

В декабре ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

12 марта 2023 года Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.

В 2023 году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится в Украине почти на 17% по сравнению с урожаем 2022 года, считают в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины.