Украина в 2023 году будет полностью обеспечена зерном и продовольствием – Шмыгаль

Он напомнил, что в Украине идет уже вторая посевная кампания в условиях военного положения.
"Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн тонн", – сказал премьер-министр.
Шмыгаль отметил, что внутреннее потребление составляет около 5 млн тонн.
"То есть, как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием", – заявил глава правительства.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в связи с чем пострадало в том числе сельское хозяйство.
В декабре ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.
12 марта 2023 года Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.
В 2023 году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится в Украине почти на 17% по сравнению с урожаем 2022 года, считают в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины.