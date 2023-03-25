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Украина в 2023 году будет полностью обеспечена зерном и продовольствием – Шмыгаль

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В Минагропроде прогнозируют, что в 2023 году урожай снизится по сравнению с 2022 годом
В Минагропроде прогнозируют, что в 2023 году урожай снизится по сравнению с 2022 годом
Фото: depositphotos.com

Украина в 2023 году, как ожидается, будет обеспечена зерном и продовольствием. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 марта на заседании Кабмина, сообщила пресс-служба правительства.

Он напомнил, что в Украине идет уже вторая посевная кампания в условиях военного положения.

"Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн тонн", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что внутреннее потребление составляет около 5 млн тонн.

"То есть, как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием", – заявил глава правительства.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в связи с чем пострадало в том числе сельское хозяйство.

В декабре ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

12 марта 2023 года Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.

В 2023 году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится в Украине почти на 17% по сравнению с урожаем 2022 года, считают в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: правительство, урожай, Денис Шмыгаль, Кабмин, зерно
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