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Украина в тестовом режиме отправила в Польшу поезд по участку, который был закрыт более 20 лет

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Новый поезд сделает более удобным сообщение между Украиной и Польшей
Новый поезд сделает более удобным сообщение между Украиной и Польшей
Фото: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram

В тестовую поездку отправился первый поезд, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой до Львова. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 6 апреля.

Украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин – Рава-Русская по европути 1435 мм. Отмечается, что для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на европути и поездом "Укрзалізниці" на украинском пути, который в свою очередь доставит пассажиров во Львов.

"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу", – прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В государственной пограничной службе Украины сообщили, что пограничники в тестовом режиме уже оформили первый поезд, который даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий назвал это важным событием. Он отметил, что это сообщение позволит пассажирам с украинской и польской сторон удобно добираться и разгрузит автомобильные пункты пропуска.

"Радуюсь, что Украина и Польша вместе пишут новую страницу железнодорожного сообщения нашего государства с Европой", – написал он в Telegram.

Контекст:

Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. "Укрзалізниця" восстановила участок европути протяженностью 8,4 км и отреставрировала вокзал на станции Рава-Русская.

После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения, отметили в Мининфраструктуры.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Львов, Польша, железная дорога, ГПСУ, Варшава, Люблин, Рава-Русская, поезда, Мининфраструктуры, Максим Козицкий, Александр Кубраков
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