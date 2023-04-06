Украина в тестовом режиме отправила в Польшу поезд по участку, который был закрыт более 20 лет

Украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин – Рава-Русская по европути 1435 мм. Отмечается, что для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на европути и поездом "Укрзалізниці" на украинском пути, который в свою очередь доставит пассажиров во Львов.



"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу", – прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В государственной пограничной службе Украины сообщили, что пограничники в тестовом режиме уже оформили первый поезд, который даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий назвал это важным событием. Он отметил, что это сообщение позволит пассажирам с украинской и польской сторон удобно добираться и разгрузит автомобильные пункты пропуска.

"Радуюсь, что Украина и Польша вместе пишут новую страницу железнодорожного сообщения нашего государства с Европой", – написал он в Telegram.