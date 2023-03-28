"Укрзалізниця" добавит поезда на Пасху и в выходные

В Украине в апреле будут ходить дополнительные поезда Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Отмечается, что билеты на добавленные поезда, уже доступны как в кассах, так и онлайн.

В Одессу из Киева и обратно поезд №115/116 отправится 2-го, 9-го, 15-го и 17 апреля. Отправление из Киева в 7.19, из Одессы в 10.23.

Во Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1-го, 2-го, 9-го, 15-го и 17 апреля. Отправление из Киева в 7.47, из Львова в 11.40.

В Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2-го, 9-го и 15 апреля. Отправление из Киева в 6.18, из Кривого Рога в 11.57.

В Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2-го, 9-го и 15 апреля. Отправление из Киева в 7.34, из Днепра в 11.00.

В Ковель и обратно поезд №197/198 отправится 15-го и 17 апреля. Отправление из Киева в 6.27, из Ковеля в 11.45.

В Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 апреля. Отправление из Киева в 8.01, из Харькова в 11.27.

Также добавлен поезд №167/168 из Львова в Одессу и назад. Он поедет 1-го, 2-го, 9-го, 15-го, 17 апреля. Отправление из Львова в 8.50, из Одессы в 10.14.