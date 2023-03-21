Кабмин назначил Лященко новым главой "Укрзалізниці" – Кубраков

Об этом 21 марта в Facebook проинформировал вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Лященко, который отвечал за финансовый блок "Укрзалізниці", назначен на должность главы АО сроком на два года.

"Сейчас перед Евгением Лященко как перед руководителем АО "Укрзалізниця" поставлены три ключевые задачи. Первая – продолжение реформы УЗ, а именно выделение отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности (пассажирская, грузовая, производственная и инфраструктурная) и соответствие европейскому законодательству, особенно в вопросах безопасности и инклюзивности. Вторая – выполнение инвестиционной программы – развитие экспортных путей и создание необходимой инфраструктуры, электрификация необходимых железнодорожных участков и так далее. Третья – выход компании на безубыточность. Здесь уже принят план необходимых мер и есть воля к выполнению", – рассказал Кубраков.