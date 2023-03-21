Рада назначила Камышина министром. Он возглавил Минстратегпром

Принятие соответствующего проекта постановления №9132 поддержали 312 народных депутатов, сообщил Гончаренко.

Контекст:

20 марта Рада уволила Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Сергея Шкарлета – с должности министра образования и науки.

СМИ сообщали, что Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

До того как возглавить "УЗ", Камышин занимал должность менеджера в компаниях Dragon Capital и СКM. Также в 2021 году работал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.