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Рада назначила Камышина министром. Он возглавил Минстратегпром

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Камышин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины
Камышин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Верховная Рада Украины 21 марта назначила Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Принятие соответствующего проекта постановления №9132 поддержали 312 народных депутатов, сообщил Гончаренко.

Контекст:

20 марта Рада уволила Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Сергея Шкарлета – с должности министра образования и науки.

СМИ сообщали, что Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

До того как возглавить "УЗ", Камышин занимал должность менеджера в компаниях Dragon Capital и СКM. Также в 2021 году работал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, промышленность, Укрзалізниця, депутаты, Алексей Гончаренко, Кабмин, Александр Камышин
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