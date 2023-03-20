ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Два профильных комитета рекомендовали Раде назначить Федорова и Камышина в Кабмин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кандидатуры Федорова и Камышина (на фото) поддержали комитеты Рады по вопросам цифровой трансформации и экономического развития, отметил Мельничук
Кандидатуры Федорова и Камышина (на фото) поддержали комитеты Рады по вопросам цифровой трансформации и экономического развития, отметил Мельничук
Фото: Михайло Федоров / Facebook, Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

Парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации на внеочередном заседании 20 марта рекомендовал Верховной Раде Украины назначить Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, комитет по вопросам экономического развития на своем заседании рекомендовал Раде назначить Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, добавил Мельничук в Telegram.

20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Раде назначить трех министров – Федорова, Камышина и Оксена Лисового (на должность министра образования и науки Украины).

Контекст:

20 марта Рада уволила Федорова с должности вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины; Павла Рябикина – с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Сергея Шкарлета – с должности министра образования и науки.

СМИ сообщали, что Рябикин может быть назначен послом Украины в Китае.

Камышин был назначен и.о. главы правления "Укрзалізниці" в августе 2021 года, в октябре его назначили главой правления компании. 27 февраля 2023 года Камышин заявил, что увольняется с поста главы "Укрзалізниці", добавив, что возглавит офис по европейской интеграции "Укрзалізниці" в Европе. 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Укрзалізниця, правительство, парламент, комитет, Тарас Мельничук, Михаил Федоров, назначение, заседание, Кабмин, Александр Камышин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Галина ГРИШИНА
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (58199)
2
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (29658)
3
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (26167)
4
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье (17470)
5
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос (17384)
6
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (15907)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (13765)
8
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео (13572)
 
 
 
 