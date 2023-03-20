Два профильных комитета рекомендовали Раде назначить Федорова и Камышина в Кабмин

Кандидатуры Федорова и Камышина (на фото) поддержали комитеты Рады по вопросам цифровой трансформации и экономического развития, отметил Мельничук Фото: Михайло Федоров / Facebook, Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, комитет по вопросам экономического развития на своем заседании рекомендовал Раде назначить Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, добавил Мельничук в Telegram.

20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Раде назначить трех министров – Федорова, Камышина и Оксена Лисового (на должность министра образования и науки Украины).