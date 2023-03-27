Блум показал, как выговаривает слово "Укрзалізниця". Видео

Соответствующее видео 26 марта опубликовано на странице "Укразалізниці" в Facebook.

В посте отмечается, что Блуму удалось выговорить слово, которое не поддавалось фронтмену ирландской группы U2 Боно, который приезжал в Украину в мае 2022 года.

"Извини, Боно", – сказал в конце ролика Блум.

Контекст:

Блум известен по ролям в лентах "Властелин колец", "Хоббит", "Пираты Карибского моря".

После полномасштабного российского вторжения Блум выступил в поддержку Украины. В марте 2022 года он также встретился с украинскими беженцами в Молдове.

25 марта Блум сообщил, что вновь прибыл в Украину и посетил развивающий центр для детей. 26 марта он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы восстановления Украины, в частности – школьной инфраструктуры.