Фейковое фото папы римского в белом пуховике завирусилось в сети. Кто создал этот снимок и как отличить подделку от оригинала

Ни папа римский, ни его представители пока что не комментировали его фейковое изображение в пуховике Фото: r/midjourney

Многие пользователи приняли снимок за оригинал, пишет 26 марта Independent, и принялись обсуждать необычный для папы римского стиль в одежде.

Кто и как создал фейковый снимок

Как отмечает Forbes, изначально изображение было создано с помощью инструмента искусственного интеллекта Midjourney, который может генерировать реалистичные фейковые изображения, и опубликовано на сервисе Reddit.

После этого снимок перепостили в Twitter и фото завирусилось.

Украинские пользователи, в частности, шутят о том, что пуховик папы римского очень похож на те модели, которые разрабатывает украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина.

"Это пуховик от Кацуриной?" – поинтересовались в сети.

Це пуховик від Кацуріної? pic.twitter.com/yjW0n5QDWf — Julia Tymoshenko * (@YuliaTymosha) March 25, 2023

Как отличить оригинальное фото от фейка

Forbes отмечает, что легко отличить фейковое фото от реального можно по рукам человека, изображение которых было сфабриковано, так как Midjourney пока что не может воспроизвести их максимально достоверно. На снимке папы римского его правая рука выглядит размытой.

Ни папа римский, ни его представители пока что не комментировали его фейковое изображение в пуховике.