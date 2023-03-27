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27 марта, 2023
 
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Фейковое фото папы римского в белом пуховике завирусилось в сети. Кто создал этот снимок и как отличить подделку от оригинала

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Ни папа римский, ни его представители пока что не комментировали его фейковое изображение в пуховике
Ни папа римский, ни его представители пока что не комментировали его фейковое изображение в пуховике
Фото: r/midjourney

В Twitter стало вирусным сгенерированное искусственным интеллектом изображение папы римского Франциска, на котором он запечатлен в белом пуховике. Его образ дополнял крест на длинной цепочке. На фото также присутствуют другие люди.

Многие пользователи приняли снимок за оригинал, пишет 26 марта Independent, и принялись обсуждать необычный для папы римского стиль в одежде.

Кто и как создал фейковый снимок

Как отмечает Forbes, изначально изображение было создано с помощью инструмента искусственного интеллекта Midjourney, который может генерировать реалистичные фейковые изображения, и опубликовано на сервисе Reddit.

После этого снимок перепостили в Twitter и фото завирусилось.

Украинские пользователи, в частности, шутят о том, что пуховик папы римского очень похож на те модели, которые разрабатывает украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина.

"Это пуховик от Кацуриной?" – поинтересовались в сети.

Как отличить оригинальное фото от фейка

Forbes отмечает, что легко отличить фейковое фото от реального можно по рукам человека, изображение которых было сфабриковано, так как Midjourney пока что не может воспроизвести их максимально достоверно. На снимке папы римского его правая рука выглядит размытой.

Ни папа римский, ни его представители пока что не комментировали его фейковое изображение в пуховике.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: папа римский, Twitter, Reddit, модель, Даша Кацурина, одежда
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