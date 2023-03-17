Кулеба: Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны

Папа римский пока не входит в альянс поддержки Украины, считают в МИД Фото: EPA

Министр подчеркнул, что до сих пор не было никаких признаков желания России вести переговоры о прекращении боевых действий.

"Любая война заканчивается за столом переговоров... Но моя цель как министра иностранных дел – убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", – сказал Кулеба, отметив, что это предполагает создание "наиболее сильной из возможных коалиций поддержки, альянса, который до сих пор не включает папу римского".

Глава МИД сказал, что судить понтифика должен не он, а бог, но добавил: "Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны".