Кулеба: Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны

Министр подчеркнул, что до сих пор не было никаких признаков желания России вести переговоры о прекращении боевых действий.
"Любая война заканчивается за столом переговоров... Но моя цель как министра иностранных дел – убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", – сказал Кулеба, отметив, что это предполагает создание "наиболее сильной из возможных коалиций поддержки, альянса, который до сих пор не включает папу римского".
Глава МИД сказал, что судить понтифика должен не он, а бог, но добавил: "Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны".
Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. В своем ежегодном рождественском обращении 25 декабря папа римский также призвал немедленно прекратить войну в Украине.
В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
В марте 2023 года папа римский заявил, что готов посетить Киев, но при условии, что он сможет отправиться также в Москву.