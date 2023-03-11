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Папа римский заявил, что готов посетить Киев, только если сможет поехать и в Москву

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Папа римский: Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду в Москву
Папа римский: Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду в Москву
Фото: EPA

Папа римский Франциск готов посетить Киев, но при условии, что он сможет отправиться также в Москву. Об этом он заявил 11 марта в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду в Москву. Я еду в оба места или ни в одно", – сказал он.

По словам Франциска, пока он не может посетить Москву, но надеется на визит в будущем.

"Это не невозможно. Надеемся, мы сможем это сделать. Однако нет обещаний, ничего. Но я не закрывал эту дверь", – объяснил папа римский.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.

В ежегодном рождественском обращении 25 декабря Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, папа римский, Франциск, визит
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