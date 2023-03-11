Папа римский заявил, что готов посетить Киев, только если сможет поехать и в Москву

Папа римский: Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду в Москву Фото: EPA

"Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду в Москву. Я еду в оба места или ни в одно", – сказал он.

По словам Франциска, пока он не может посетить Москву, но надеется на визит в будущем.

"Это не невозможно. Надеемся, мы сможем это сделать. Однако нет обещаний, ничего. Но я не закрывал эту дверь", – объяснил папа римский.