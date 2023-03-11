Папа римский заявил, что готов посетить Киев, только если сможет поехать и в Москву

"Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду в Москву. Я еду в оба места или ни в одно", – сказал он.
По словам Франциска, пока он не может посетить Москву, но надеется на визит в будущем.
"Это не невозможно. Надеемся, мы сможем это сделать. Однако нет обещаний, ничего. Но я не закрывал эту дверь", – объяснил папа римский.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.
В ежегодном рождественском обращении 25 декабря Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.