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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Орландо Блумом восстановление школьной инфраструктуры

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Зеленский отметил, что Блум уже был в Украине, на Донбассе, еще до полномасштабной войны
Зеленский отметил, что Блум уже был в Украине, на Донбассе, еще до полномасштабной войны
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта встретился с с послом доброй воли ЮНИСЕФ, актером Орландо Блумом. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что Блум уже был в Украине, на Донбассе, еще до полномасштабной войны.

"И знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы остановить ее, чтобы восстановить Украину после войны", – сказал президент.

Он обсудил с Блумом вопросы восстановления Украины, в частности – школьной инфраструктуры.

"Я благодарен за эту помощь. Мы договорились, чтобы наши команды работали над несколькими направлениями. В частности, это вопрос возвращения наших детей, которые были вывезены в Россию, это создание бомбоубежищ для наших детишек. И третье – это техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах и областях, где невозможно учиться офлайн из-за соответствующих угроз", – заявил глава государства.

Блум в Украине также посетил развивающий центр для детей.

Контекст:

Блум известен по ролям в лентах "Властелин колец", "Хоббит", "Пираты Карибского моря".

После полномасштабного российского вторжения Блум выступил в поддержку Украины. В марте 2022 года он также встретился с украинскими беженцами в Молдове.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ЮНИСЕФ, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, Орландо Блум
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