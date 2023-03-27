Зеленский обсудил с Орландо Блумом восстановление школьной инфраструктуры

Зеленский отметил, что Блум уже был в Украине, на Донбассе, еще до полномасштабной войны.
"И знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы остановить ее, чтобы восстановить Украину после войны", – сказал президент.
Он обсудил с Блумом вопросы восстановления Украины, в частности – школьной инфраструктуры.
"Я благодарен за эту помощь. Мы договорились, чтобы наши команды работали над несколькими направлениями. В частности, это вопрос возвращения наших детей, которые были вывезены в Россию, это создание бомбоубежищ для наших детишек. И третье – это техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах и областях, где невозможно учиться офлайн из-за соответствующих угроз", – заявил глава государства.
Блум в Украине также посетил развивающий центр для детей.
Блум известен по ролям в лентах "Властелин колец", "Хоббит", "Пираты Карибского моря".
После полномасштабного российского вторжения Блум выступил в поддержку Украины. В марте 2022 года он также встретился с украинскими беженцами в Молдове.