Зеленский обсудил с Орландо Блумом восстановление школьной инфраструктуры

Зеленский отметил, что Блум уже был в Украине, на Донбассе, еще до полномасштабной войны Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что Блум уже был в Украине, на Донбассе, еще до полномасштабной войны.

"И знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы остановить ее, чтобы восстановить Украину после войны", – сказал президент.

Он обсудил с Блумом вопросы восстановления Украины, в частности – школьной инфраструктуры.

"Я благодарен за эту помощь. Мы договорились, чтобы наши команды работали над несколькими направлениями. В частности, это вопрос возвращения наших детей, которые были вывезены в Россию, это создание бомбоубежищ для наших детишек. И третье – это техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах и областях, где невозможно учиться офлайн из-за соответствующих угроз", – заявил глава государства.

Блум в Украине также посетил развивающий центр для детей.