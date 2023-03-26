В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото

Блум: Сегодня я прибыл в Украину впервые с 2016 года Фото: orlandobloom / Instagram

"Сегодня я прибыл в Украину впервые с 2016 года. Никогда не думал, что война обострится по всей стране с тех пор, как я там был. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре "Спільно" – безопасном, теплом и развивающем пространстве для детей, где можно играть, учиться и получать психосоциальную поддержку", – написал актер.

Он отметил, что развивающий центр для украинских детей построен в метро, "чтобы обеспечить их безопасность".

"Детям в Украине нужно вернуть детство", – заявил Блум.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)