В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото

"Сегодня я прибыл в Украину впервые с 2016 года. Никогда не думал, что война обострится по всей стране с тех пор, как я там был. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре "Спільно" – безопасном, теплом и развивающем пространстве для детей, где можно играть, учиться и получать психосоциальную поддержку", – написал актер.
Он отметил, что развивающий центр для украинских детей построен в метро, "чтобы обеспечить их безопасность".
"Детям в Украине нужно вернуть детство", – заявил Блум.
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Блум известен по ролям в лентах "Властелин колец", "Хоббит", "Пираты Карибского моря".
После полномасштабного российского вторжения Блум выступил в поддержку Украины. В марте 2022 года он также встретился с украинскими беженцами в Молдове.