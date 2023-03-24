Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
Новости

Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шрайбер: Я поддерживал вас год назад, когда началась полномасштабная война. Я сейчас поддерживаю вас
Шрайбер: Я поддерживал вас год назад, когда началась полномасштабная война. Я сейчас поддерживаю вас
Фото: ЕРА

Американский актер, посол украинской платформы United24 Лиев Шрайбер записал новое видео в поддержку Украины. Ролик опубликован 24 марта на странице проекта в Instagram.

"Я поддерживал вас год назад, когда началась полномасштабная война. Я сейчас поддерживаю вас. И я буду поддерживать вас столько, сколько нужно для достижения – я уверен  вашей неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет, ведь я знаю, что правда и справедливость на вашей стороне. И я тоже. Слава Украине!" – сказал он.

Контекст:

Шрайбер имеет украинские корни – его предки по материнской линии эмигрировали в США из Украины и Польши.

В начале июля 2022 года стало известно, что Шрайбер стал амбассадором платформы United24 в направлении Medical Aid. 15 августа он прибыл в Украину. Это был второй визит знаменитости после полномасштабного вторжения РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: актер, война России против Украины, Лиев Шрайбер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
Дмитрий ГОРДОН
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 