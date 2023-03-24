Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет

"Я поддерживал вас год назад, когда началась полномасштабная война. Я сейчас поддерживаю вас. И я буду поддерживать вас столько, сколько нужно для достижения – я уверен – вашей неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет, ведь я знаю, что правда и справедливость на вашей стороне. И я тоже. Слава Украине!" – сказал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шрайбер имеет украинские корни – его предки по материнской линии эмигрировали в США из Украины и Польши.
В начале июля 2022 года стало известно, что Шрайбер стал амбассадором платформы United24 в направлении Medical Aid. 15 августа он прибыл в Украину. Это был второй визит знаменитости после полномасштабного вторжения РФ.