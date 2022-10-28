Зеленский присвоил Праге почетное звание "Город-спаситель"

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", – указано в документе.
Как отметила пресс-служба президента, с начала полномасштабного вторжения РФ Прага приняла более 100 тыс. украинцев. В целом в Чехию прибыло более 460 тыс. граждан Украины.
"Чешская Республика активно и решительно поддерживает нашу страну в противодействии агрессии РФ и преодолении ее последствий. Чехия также является одним из лидеров по объемам предоставления помощи в Украине", – говорится в сообщении.
Зеленский учредил специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины 22 мая. Его, кроме Праги, получили польские города Жешув и Перемышль.
Чехия на государственном уровне активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. ВСУ получили и используют в войне против России чешские САУ Dana и РСЗО RM-70 Vampire.
Президент Чехии Милош Земан 21 сентября выступил за увеличение помощи Украине на фоне мобилизации в РФ.
По данным Черноховой на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд).