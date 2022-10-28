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Зеленский присвоил Праге почетное звание "Город-спаситель"

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Прага получила почетное звание "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом"
Прага получила почетное звание "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом"
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил столице Чешкой Республики Праге почетное звание "Город-спаситель". Соответствующий указ №742/2022 глава государства подписал 28 октября.

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", – указано в документе.

Как отметила пресс-служба президента, с начала полномасштабного вторжения РФ Прага приняла более 100 тыс. украинцев. В целом в Чехию прибыло более 460 тыс. граждан Украины.

"Чешская Республика активно и решительно поддерживает нашу страну в противодействии агрессии РФ и преодолении ее последствий. Чехия также является одним из лидеров по объемам предоставления помощи в Украине", – говорится в сообщении.

Зеленский учредил специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины 22 мая. Его, кроме Праги, получили польские города Жешув и Перемышль.

Контекст:

Чехия на государственном уровне активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. ВСУ получили и используют в войне против России чешские САУ Dana и РСЗО RM-70 Vampire.

Президент Чехии Милош Земан 21 сентября выступил за увеличение помощи Украине на фоне мобилизации в РФ.

По данным Черноховой на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Чехия, беженцы, Прага, Владимир Зеленский, война России против Украины
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