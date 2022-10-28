Зеленский присвоил Праге почетное звание "Город-спаситель"

Прага получила почетное звание "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом" Фото: depositphotos.com

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", – указано в документе.

Как отметила пресс-служба президента, с начала полномасштабного вторжения РФ Прага приняла более 100 тыс. украинцев. В целом в Чехию прибыло более 460 тыс. граждан Украины.

"Чешская Республика активно и решительно поддерживает нашу страну в противодействии агрессии РФ и преодолении ее последствий. Чехия также является одним из лидеров по объемам предоставления помощи в Украине", – говорится в сообщении.

Зеленский учредил специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины 22 мая. Его, кроме Праги, получили польские города Жешув и Перемышль.