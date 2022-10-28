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В Чехии на здании МВД появился баннер с Путиным в мешке для трупов

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Путина изобразили в мешке для тел
Путина изобразили в мешке для тел
Фото: Vít Rakušan / Twitter

Фото с изображением двух флагов – Чехии и Украины – и баннера с изображением президента России Владимира Путина в черном мешке на здании министерства внутренних дел в Праге опубликовал глава МВД страны Вит Ракушан в Twitter 28 октября.

"Мы знаем, кто наш друг, который прольет кровь даже за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть ни понятие патриотизма, ни наше государство", – написал министр.

Контекст:

Чехия на государственном уровне активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. ВСУ получили и используют в войне против России чешские САУ Dana и РСЗО RM-70 Vampire.

Президент Чехии Милош Земан 21 сентября выступил за увеличение помощи Украине на фоне мобилизации в РФ.

По данным министра обороны Чехии Яны Черноховой на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд).

19 октября Чернохова анонсировала, что Чехия готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 22 млн крон (около $880 тыс.).

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Чехия, война России против Украины
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