Зеленский присвоил Вильнюсу знак отличия "город-спаситель"

За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "город-спаситель" городу Вильнюс (Литовская Республика)", – сказано в указе.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в ее борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В Вильнюсе в январе 2023 года проходил митинг, участники которого призывали власти Германии передать Украине танки немецкого производства Leopard.