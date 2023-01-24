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Зеленский присвоил Вильнюсу знак отличия "город-спаситель"

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Зеленский указал, что отличие вручается за гуманизм, милосердие и солидарность
Зеленский указал, что отличие вручается за гуманизм, милосердие и солидарность
Фото: president.gov.ua

24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении столице Литвы Вильнюсу знака отличия "город-спаситель". Документ опубликован на сайте главы Украинского государства.

За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "город-спаситель" городу Вильнюс (Литовская Республика)", – сказано в указе.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в ее борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В Вильнюсе в январе 2023 года проходил митинг, участники которого призывали власти Германии передать Украине танки немецкого производства Leopard.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Литва, Вильнюс, указ, Владимир Зеленский, документы
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