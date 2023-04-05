Украина и Польша нашли решение проблемы с украинским зерном – Зеленский

"Мы обсуждали вопросы наших фермеров – польских и украинских. Мы нашли выход. Я считаю, что в ближайшие дни, недели мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-либо сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", – сказал Зеленский.

Моравецкий высказал надежду, что решения этой проблемы будут быстро и эффективно реализованы.

"Мы не обошли и сложную тему, которая связана с борьбой Украины и с проблемами, которые у нас на польском рынке с украинским зерном и сельскохозяйственными товарами. Мы об этом говорили и предложили друг другу хорошие решения, которые быстро будем реализовывать, потому что эти проблемы на сегодняшний день вызывают много трудностей", – сказал Моравецкий.