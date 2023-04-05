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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Польша нашли решение проблемы с украинским зерном – Зеленский

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Зеленский и Моравецкий поговорили о проблемах фермеров обеих стран
Зеленский и Моравецкий поговорили о проблемах фермеров обеих стран
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матуш Моравецкий обсудили проблему украинского зерна, против импорта которого выступали польские фермеры. Об этом политики заявили на совместной пресс-конференции в Варшаве 5 апреля, которую транслировал Офис президента в Facebook.

"Мы обсуждали вопросы наших фермеров – польских и украинских. Мы нашли выход. Я считаю, что в ближайшие дни, недели мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-либо сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", – сказал Зеленский.

Моравецкий высказал надежду, что решения этой проблемы будут быстро и эффективно реализованы.

"Мы не обошли и сложную тему, которая связана с борьбой Украины и с проблемами, которые у нас на польском рынке с украинским зерном и сельскохозяйственными товарами. Мы об этом говорили и предложили друг другу хорошие решения, которые быстро будем реализовывать, потому что эти проблемы на сегодняшний день вызывают много трудностей", – сказал Моравецкий.

Контекст:

В Польше с середины января продолжаются фермерские протесты. Как отмечает Strefa Agro причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и неконтролируемый приток зерновых из Украины. После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходили преимущественно через Румынию и Польшу.

Польские аграрии жалуются на резко упавшие закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider. По их мнению, причина в украинском зерне, которое оседает в Польше и дальше не экспортируется. По данным минсельхоза Польши, которые приводит Business Insider, в 2022 году в Польшу было импортировано 3,27 млн тонн зерновых, из которых 75% – из Украины. Для сравнения, польский урожай зерновых за прошлый год оценивается в 35,97 млн тонн.

При этом издание подчеркивает, что за год в стране закупочная цена на зерно упала почти вдвое: в марте этого года тонна пшеницы для в Польше стоила 950–1220 злотых (от 8141 грн до 10 455 грн), тогда как в марте прошлого года цены приближались к 2000 злотых (17 140 грн) за тонну.

28 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Румынии Николае Чукэ на экономическом форуме в Бухаресте заявили, что Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Они отметили, что обе страны хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины.

3 апреля сообщалось, что польские фермеры грозились сорвать визит Зеленского в Польшу из-за импорта зерна из Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Польша, сельское хозяйство, Владимир Зеленский, война России против Украины, фермеры, Матеуш Моравецкий, зерно
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