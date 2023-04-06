Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената

Он поблагодарил руководителей Сейма и Сената "за четкую и активную позицию парламента Польши в поддержку Украины и за важные шаги, которые помогли нашему государству дать отпор агрессии России".

"Искренне благодарен вам за то, что вы в таком единении поддерживаете Украину в нашей борьбе за независимость", – сказал Зеленский.

Он отдельно отметил принятие Сеймом и Сенатом Польши специального закона о помощи Украине, а также законодательства, разрешающего поставки оружия и товаров двойного назначения, которые "стали проявлением подлинной солидарности братской Польши с Украиной и украинцами".

Также Зеленский поблагодарил маршалка Сейма за резолюцию, осуждающую преступление геноцида в Украине, который совершает Россия, и о признании РФ государством, поддерживающим терроризм.

Президент поблагодарил польский Сенат за внимание к проблеме похищения Россией украинских детей и за принятие резолюции, призывающей к привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Зеленский отметил, что "ключевым приоритетом Украины остается создание специального трибунала по преступлению российской агрессии", и выразил надежду на поддержку на уровне парламента Польши соответствующих усилий Украины.

"Это поможет нам в дальнейшем продвижении нашей инициативы по созданию специального трибунала", – цитирует пресс-служба слова президента.

В ходе встречи была отмечена важность выработки законодательного решения, которое позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.