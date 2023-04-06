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Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената

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Зеленский поблагодарил руководителей польского парламента за поддержку Украины
Зеленский поблагодарил руководителей польского парламента за поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву 5 апреля провел встречи с маршалком Сейма Эльжбетой Витек и маршалком Сената Томашем Гродзким. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Он поблагодарил руководителей Сейма и Сената "за четкую и активную позицию парламента Польши в поддержку Украины и за важные шаги, которые помогли нашему государству дать отпор агрессии России".

"Искренне благодарен вам за то, что вы в таком единении поддерживаете Украину в нашей борьбе за независимость",  сказал Зеленский.

Он отдельно отметил принятие Сеймом и Сенатом Польши специального закона о помощи Украине, а также законодательства, разрешающего поставки оружия и товаров двойного назначения, которые "стали проявлением подлинной солидарности братской Польши с Украиной и украинцами".

Также Зеленский поблагодарил маршалка Сейма за резолюцию, осуждающую преступление геноцида в Украине, который совершает Россия, и о признании РФ государством, поддерживающим терроризм.

Президент поблагодарил польский Сенат за внимание к проблеме похищения Россией украинских детей и за принятие резолюции, призывающей к привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Зеленский отметил, что "ключевым приоритетом Украины остается создание специального трибунала по преступлению российской агрессии", и выразил надежду на поддержку на уровне парламента Польши соответствующих усилий Украины.

"Это поможет нам в дальнейшем продвижении нашей инициативы по созданию специального трибунала", – цитирует пресс-служба слова президента.

В ходе встречи была отмечена важность выработки законодательного решения, которое позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Контекст:

Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после начала полномасштабной российской агрессии. Это также первый за этот период заранее объявленный отъезд президента из Украины.

В Варшаве Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета". Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла.

Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата и памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске.

По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.

Теги: Польша, законодательство, Владимир Зеленский, парламент, резолюция, Сейм Польши, Офис президента Украины, Сенат Польши, Томаш Гродзкий
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