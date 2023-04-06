Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената

Он поблагодарил руководителей Сейма и Сената "за четкую и активную позицию парламента Польши в поддержку Украины и за важные шаги, которые помогли нашему государству дать отпор агрессии России".
"Искренне благодарен вам за то, что вы в таком единении поддерживаете Украину в нашей борьбе за независимость", – сказал Зеленский.
Он отдельно отметил принятие Сеймом и Сенатом Польши специального закона о помощи Украине, а также законодательства, разрешающего поставки оружия и товаров двойного назначения, которые "стали проявлением подлинной солидарности братской Польши с Украиной и украинцами".
Также Зеленский поблагодарил маршалка Сейма за резолюцию, осуждающую преступление геноцида в Украине, который совершает Россия, и о признании РФ государством, поддерживающим терроризм.
Президент поблагодарил польский Сенат за внимание к проблеме похищения Россией украинских детей и за принятие резолюции, призывающей к привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.
Зеленский отметил, что "ключевым приоритетом Украины остается создание специального трибунала по преступлению российской агрессии", и выразил надежду на поддержку на уровне парламента Польши соответствующих усилий Украины.
"Это поможет нам в дальнейшем продвижении нашей инициативы по созданию специального трибунала", – цитирует пресс-служба слова президента.
В ходе встречи была отмечена важность выработки законодательного решения, которое позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.
Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после начала полномасштабной российской агрессии. Это также первый за этот период заранее объявленный отъезд президента из Украины.
В Варшаве Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета". Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла.
Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата и памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске.
По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.